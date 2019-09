Archer 10, su Netflix in streaming da oggi!

Archer arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di settembre e farà felici tutti i suoi fan con la decima stagione completa!

La spy comedy creata dallo sceneggiatore Adam Reed è diventata quasi da subito un vero e proprio cult tra gli amanti del genere: sin dal suo esordio nel 2010, la serie è apprezzata per il suo approccio satirico e dissacrante, e per un cast di prim'ordine. Molti critici americani definiscono quello di Archer il miglior cast di una serie animata nel panorama televisivo attuale: Jessica Walter, Aisha Tyler, Chris Parnell, Judy Greer oltre a guest star come Jeffrey Tambor, Christian Slater, J.K. Simmons, Burt Reynolds e Timothy Olyphant.

La serie è ambientata a New York, nella sede dell'ISIS (International Secret Intelligence Service), agenzia di spionaggio inventata dove lavora il protagonista Sterling Archer, la spia chiamata in codice Duchessa. Sterling è tanto bravo nel suo ruolo quanto alcolista, egoista ed egocentrico, con una deriva demenziale. Basti pensare che nel primissimo episodio della prima stagione, Archer, mentre i suoi colleghi cercano una talpa nell'agenzia, si preoccupa di accedere ai dati nei computer per nascondere le numerose incongruenze dei suoi rimborsi spese. Pochi giorni fa, la stagione 11 di Archer è stata confermata durante il San Diego Comic Con!

Archer 10 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.