Arcadia: aperti a Roma i casting del programma sul mondo del cosplay

Aperti i casting di Arcadia, il nuovo programma tv dedicato al mondo del cosplay: si svolgeranno il 30 aprile e il 1 maggio 2022 nella cornice di Cinecittà World a Roma.

Una 2 giorni di travestimenti e costumi con i personaggi più iconici del Cinema, Fumetti, Manga e Cartoon, per selezionare i protagonisti del nuovo Game Show 2022. Un mondo fantastico ed un contenuto di intrattenimento del tutto innovativo. Osservando i Cosplayer durante la loro missione, il pubblico avrà modo di conoscere questa fenomenale realtà, fatta di colori, costumi e fantasia, tenendo in vita quei mondi fantastici a cui tutti hanno sognato di appartenere sin da bambini e in cui, a volte, ci si rifugia anche da grandi.

Sei un Cosplayer e vuoi partecipare alle selezioni? Iscriviti ora su www.cinecittaworld.it/it/vendita/casting ma ricorda: inserisci la tua foto da cosplay durante la registrazione!