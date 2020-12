Aquaman arriva in TV: stasera su Canale 5 il cinecomic con Jason Momoa e Amber Heard

Stasera su Canale 5, alle 21:30 circa, arriva, per la prima volta in TV in chiaro, Aquaman, il cinecomic con Jason Momoa e Amber Heard.

Stasera su Canale 5 alle 21:30 circa, per la prima volta in TV arriva Aquaman, il cinecomic diretto nel 2018 da James Wan, con Jason Momoa, Amber Heard e Nicole Kidman.

Aquaman: Jason Momoa in una scena del comic-movie

Ispirato all'Aquaman dei fumetti DC Comics, sul grande schermo Arthur Curry, protagonista "mezzosangue" della pellicola, prende le sembianze di Jason Momoa. Metà atlantideo e metà umano, Aquaman ha dei super poteri: sa gestire le acquee dei mari e degli oceani, sa nuotare a una velocità sovrannaturale per un uomo e sa comunicare con coloro che abitano il mondo marino.

Ancora bambino, impara in segreto da Vulko (Willem Dafoe) a utilizzare le doti di cui è naturale detentore ma una volta adulto preferisce vivere fuori dalla città sommersa. Ciò non gli impedisce di tanto in tanto di sentirsi ed essere davvero un supereroe...

Arrivato nelle sale cinematografiche americane il 21 dicembre 2018 - e in quelle italiane il 1° gennaio 2019 -, inizialmente Aquaman è stato vietato ai minori di 13 anni per la presenza di scene considerate violente e con un linguaggio non adatto ai più giovani. Dopo l'incredibile successo al botteghino, con oltre 1 miliardo di dollari guadagnati in giro per il mondo, la Warner Bros. ha annunciato che sarà ancora James Wan a dirigere il sequel, Aquaman 2, che dovrebbe arrivare nel 2022.