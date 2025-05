Aqua World: il parco acquatico di Cinecittà World apre i battenti dal 31 maggio

L'estate è ormai alle porte e dal 31 maggio aprirà i battenti Aqua World, il parco acquatico di Cinecittà World che, per tutta l'estate, offrirà molte occasioni di relax e divertimento. A disposizione dei visitatori ci saranno infatti spiagge, aree riservate, lettini ed ombrelloni, animazioni, la Cinepiscina, i nuovi scivoli Vortex e Boomerang e molto altro.

Negli spazi ci saranno inoltre molte proposte per fare shopping e mangiare del buon cibo in compagnia!

Cosa offre il parco

Aqua World - situato a Castel Romano, con l'ingresso da Via Irina Alberti a fianco di Cinecittà World - nei suoi 20.000 mq propone attrazioni imperdibili come aradiso, il fiume lento dove tutta la famiglia può rilassarsi a bordo di morbidi gommoni in un paesaggio composto da acque cristalline, vegetazione tropicale e sabbia dorata della Phuket Beach, e la Cinepiscina di 1700 mq che propone un maxischermo dove verranno proiettati vari film.

Il parco acquatico proporrà poi la possibilità di usufruire di ombrelloni, lettini e cabine riservate. I visitatori avranno inoltre a disposizione ristoranti, shop, vari servizi e una zona relax immersa totalmente nel verde, tra piante esotiche e profumi unici.

Le attrazioni e i biglietti

Per chi va alla ricerca di emozioni e ama l'adrenalina ci sono attrazioni come Vortex & Boomerang, scivoli di ultima generazione da cui si vola in piscina a bordo di gommoni biposto, tra discese mozzafiato, ripidi pendii, e schizzi d'acqua.

I biglietti per accedere ad Aqua World hanno un prezzo a partire da 13€ e sono a data libera, potendoli quindi acquistare ora e andare quando lo si desidera, evitando così problemi anche nel caso in cui il meteo fosse incerto o ci fossero cambiamenti di programma last minute.

Si può entrare nel parco anche con il biglietti di Cinecittà World.