Apples Never Fall: Annette Bening e Sam Neill nascondono dei segreti nel teaser della miniserie

Apples Never Fall è la nuova miniserie con protagonisti Annette Bening e Sam Neill, di cui Peacock ha condiviso il teaser online, in attesa del debutto sugli schermi americani previsto per il 14 marzo.

Nel video si vede la protagonista dichiarare: "Sei una moglie e una madre devota e sai tutto di chi ti sta vicino. Ma la verità è che tutti hanno un segreto, anche tu".

I dettagli del progetto

Apples Never Fall è composta da sette episodi e si basa sull'omonimo romanzo scritto da Liane Moriarty, già autrice di Big Little Lies.

Apples Never Fall racconterà la storia dei Delaney, che dall'esterno sembrano una famiglia invidiabilmente perfetta, ma hanno in realtà più di un lato oscuro. Gli ex allenatori di tennis Joy (Annette Bening) e Stan (Sam Neill) sono genitori di quattro figli ormai adulti. Dopo decenni di matrimonio hanno finalmente venduto la loro famosa accademia di tennis e sono pronti a iniziare quelli che dovrebbero essere gli anni d'oro della loro vita, però tutto cambia dopo che una misteriosa donna bussa alla porta della coppia. Dopo la scomparsa di Joy, i suoi figli sono costretti a riesaminare il matrimonio dei genitori e la loro storia familiare con occhi nuovi.

Nel cast ci sono anche Jake Lacy, Alison Brie, Conor Merrigan-Turner, Essie Randles, Georgia Flood, Jeanine Serralles, e Dylan Thuraisingham. Tra le guest star ci sono invece Katrina Lenk, Timm Sharp, Nate Mann, Paula Andrea Placido, Pooja Shah, e Quentin Plair.

Alla regia sono impegnati Chris Sweeney e Dawn Shadforth.