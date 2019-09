Apple TV+: annunciata la data del debutto e il costo della piattaforma di streaming

Apple TV+, la nuova piattaforma di streaming, ha finalmente una data prevista per il suo lancio: il servizio debutterà ufficialmente venerdì 1 novembre negli Stati Uniti e il prezzo dell'abbonamento, almeno all'inizio, sarà di 4.99 dollari. Tim Cook, amministratore delegato di Apple, ha annunciato la notizia nel pomeriggio di oggi rivelando ulteriori dettagli relativi al progetto.

Il servizio Apple TV+ proporrà ogni mese nuove serie e chi comprerà un iPhone, iMac o Apple TV avrà gratis un anno di abbonamento. Cook ha dichiarato: "La nostra missione è di offrirvi le storie più coinvolgenti create dalle migliori menti attive in campo televisivo e cinematografico".

Tra le prime serie tv in arrivo su Apple TV+ ci saranno il ritorno di Amazing Stories - Storie Incredibili, show antologico ideato da Steven Spielberg; The Morning Show che avrà come protagonisti Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carell e porterà gli spettatori nel dietro le quinte di un talk show in onda sugli schermi televisivi la mattina; Little Voice che avrà come produttori Sara Bareilles e J.J. Abrams e seguirà "il percorso universale che porta a trovare la propria voce quando si è ventenni"; Little America che ha nel team Kumail Nanjani e Joshua Davis e offrirà un ritratto "divertente, romantico ed emozionante" della vita degli immigrati negli Stati Uniti; Helpsters che sarà uno show per bambini realizzato da Sesame Workshop; See che può contare sul sostegno di Jason Momoa e seguirà quello che accade quando l'intera razza umana perde la vista; Dickinson, la storia di Emily Dickinson con protagonista Hailee Steinfeld, e For All Mankind, con protagonista Joel Kinnaman, e prodotta da Ron Moore e ambientata in un mondo alternativo in cui la corsa allo spazio non è mai terminata.