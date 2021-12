Apple TV+ è disponibile da oggi su Sky Q anche in Italia

Da oggi i clienti Sky in Italia, ma anche Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria, potranno consultare i contenuti Apple TV+ direttamente su Sky Q.

Apple TV+ è arrivata finalmente su Sky Q anche in Italia, dopo essere approdata in Irlanda, Germania, Austria e Regno Unito (dove è disponibile anche su Sky Glass, il nuovo TV in streaming con dentro Sky, novità che nel nostro Paese arriverà nel corso del 2022).

The Morning Show 2: Jennifer Aniston e Reese Witherspoon in una scena della seconda stagione

Dalla pluripremiata serie comedy Ted Lasso a The Morning Show, gli abbonati a entrambi i servizi potranno accedere agli Apple Original direttamente da Sky Q, con nuovi contenuti esclusivi ogni mese, senza pubblicità e on demand. Gli abbonati Sky Q possono trovare Apple TV+ nella sezione App e possono accedervi ancora più facilmente attraverso il controllo vocale di Sky Q tramite il comando "Apri Apple TV+".

I contenuti Apple Original più amati sono integrati nell'esperienza Sky Q e facili da scoprire e vedere: gli abbonati a entrambi i servizi potranno infatti passare, in modo semplice e senza cambiare dispositivo, da una serie Sky Original a un contenuto Apple TV+ e trovare una selezione di titoli Apple direttamente nella Home di Q.

Apple TV+ è disponibile su Sky Q accanto alle principali app in streaming tra cui Disney+, Netflix e Prime Video di Amazon, rendendo sempre di più Sky Q il punto di riferimento per l'intrattenimento di tutta la famiglia, con la possibilità di avere accesso ai propri programmi preferiti con un'esperienza di visione semplice, coinvolgente e un'offerta ricchissima di contenuti.