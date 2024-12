Anya Taylor-Joy protagonista della serie Lucky, prodotta da Reese Witherspoon

Anya Taylor-Joy sarà la protagonista di una nuova serie tv intitolata Lucky che verrà prodotta dalla Hello Sunshine di Reese Witherspoon per Apple TV+.

Il progetto si basa sull'omonimo romanzo scritto da Marissa Stapley e nel team dei produttori ci sarà anche Jonathan Tropper, che ha già collaborato con la piattaforma di streaming in occasione di See.

Cosa racconterà la serie Lucky

Al centro della trama di Lucky ci sarà una giovane donna, interpretata da Anya Taylor-Joy, che ha cercato di lasciarsi alle spalle il passato nel mondo del crimine in cui è cresciuta. La giovane, tuttavia, deve accettare il suo lato oscuro un'ultima volta nel tentativo disperato di iniziare una nuova vita.

L'attrice ha dichiarato: "Hello Sunshine continua a compiere un lavoro fantastico nel sostenere le voci delle donne e sono elettrizzata nell'unirmi al team composto da Jonathan, Cassie e Apple TV+ per portare in vita Lucky".

Anya Taylor-Joy: ritratto di una regina, strega, preda, cacciatrice

Taylor-Joy tornerà a lavorare a una serie tv dopo il successo ottenuto con La regina degli scacchi, dal 2020 disponibile su Netflix, che le ha fatto conquistare prestigiosi riconoscimenti e nominaqtion agli Emmy, Golden Globe e SAG Award.

Anya, recentemente, è stata protagonista di film come Furiosa: A Mad Max Saga, The Menu e Sacrifice.

Il team al lavoro sulla serie

Tropper sarà co-showrunner di Lucky insieme a Cassie Pappas (Silo), oltre a firmarne la sceneggiatura, e le riprese degli episodi dovrebbero prendere il via nel 2025.

Reese Witherspoon, che aveva scelto il romanzo come una delle sue scelte mensili del club del libro di cui si occupa, ha dichiarato che non vede l'ora di proporre la storia al pubblico di tutto il mondo ed è felice di poter dare spazio a storie con al centro delle protagoniste donne e alle loro autrici con adattamenti per gli schermi.