Antony Sher: morto a 72 anni il protagonista di numerose opere di Shakespeare

Sir Antony Sher è morto il 2 dicembre 2021 all'età di 72 anni; l'attore è stato protagonista di numerosi adattamenti teatrali di opere shakespeariane, tra cui Re Lear, Macbeth, Tito Andronico, Riccardo III, Il racconto d'inverno, Otello, Il mercante di Venezia, La tempesta ed Enrico IV.

Protagonista di opere di importanti drammaturghi moderni e contemporanei - tra cui Arthur Miller, Tom Stoppard, Edmond Rostand, Harvey Fierstein e Bertolt Brecht - Sir Antony Sher è autore delle commedie I.D., Primo e The Giant e ha recitato anche per il cinema: si ricordano le sue partecipazioni a Yankees, Superman II, La mia regina, Shakespeare in Love, Wolfman e Lo Hobbit - La desolazione di Smaug.

Ad aver annunciato la malattia di cui soffriva Sir Antony Sher era stata la The Royal Shakespeare Company a inizio 2021. Suo marito, Gregory Doran - direttore artistico della RSC - ha lasciato il suo lavoro per un breve periodo a partire dallo scorso settembre per stare vicino all'interprete. Il Principe Carlo ha dichiarato: "Sono profondamente amareggiato. In quanto Presidente della The Royal Shakespeare Company, conoscevo Sir Antony Sher da molti anni e ammiravo il suo talento e la sua perizia in qualsiasi ruolo. Ricordo con particolare piacere la sua interpretazione di Falstaff in una brillante produzione di Greg Doran. Mi sento fortunato ad averlo conosciuto ma ora patisco l'assenza di un gigante della recitazione".

Dame Judi Dench ha descritto Sir Antony Sher come "un interprete sublime"; Brian Blessed, invece, ha dichiarato: "Ha rivoluzionato Riccardo III; aveva un'immaginazione e una potenza vocale senza pari. Riusciva a terrorizzare il pubblico. Proveniva davvero da un'altra epoca, forse da un'altra galassia". A ricordare Sir Antony Sher è stato anche il National Theatre attraverso il suo profilo Twitter.

Sir Antony Sher era sposato con Gregory Doran dal lontano 21 dicembre 2005.