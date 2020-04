Antonio Zequila, la rivelazione hot sulle misure intime: "Hanno fatto sempre parlare"

Antonio Zequila torna a far parlare di sé grazie alle proprie misure intime: dopo i litigi social con Antonella Elia oggi l'attore si guadagna l'onore delle prime pagine con le sue rivelazioni hot al settimanale di Alfonso Signorini.

A sentir lui, Antonio Zequila potrebbe competere con l'orgoglio nazionale, ovvero quel Rocco Siffredi che grazie alle sue misure ha tenuto alto nel mondo il nome del "maschio italiano". Nel corso di un'intervista al settimanale Chi, l'ex gieffino ha detto: "Le mie misure intime? Circa 23 centimetri, hanno fatto sempre parlare". Dopo questa confessione Antonio ha voluto precisare che, nonostante queste sue doti nascoste e le voci messe in giro sul suo conto, non è mai stato un gigolò: "Qualcuno si è divertito a dipingermi e ad associarmi al mondo dei gigolò. Stronzate, l'ho fatto per fiction, mai nella realtà". Parlando del suo personaggio in Cento Vetrine ha detto: "Nel programma gestivo un'attività dove affittavo, per notti di passione, aitanti giovanotti a donne sole e annoiate della Torino bene. Stop. Il resto sono solo calunnie".