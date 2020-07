Antonio Razzi imita il Gladiatore di Russell Crowe: il video su TikTok è la nuova vetta trash

Antonio Razzi l'ha fatta grossa, ancora: in un video su TikTok l'ex senatore è diventato Il Gladiatore, prendendo addirittura in prestito la battuta di Russell Crowe e la voce di Luca Ward per imitare la scena in cui Decimo Massimo Meridio si presenta all'imperatore Commodo di Joaquin Phoenix.

Il Gladiatore di Giuliano Teatino! pic.twitter.com/j8vtd7yUcQ — Antonio Razzi (@AntonioRazzi1) July 13, 2020

Pentola in testa, guanti da giardinaggio, cinture sul petto nudo, spada, scudo e qualcosa di infilato nei pantaloni a simulare dei pugnali, Antonio Razzi ha dimostrato ancora una volta di trovare davvero divertenti e stimolanti le possibilità di comunicazione offerte da TikTok e nell'ultimo video ha puntato davvero in altro, addirittura a "ripetere" la performance di Russell Crowe proprio nel film in cui l'attore australiano è stato premiato con l'Oscar.

Peccato che al "gladiatore di Giuliano Teatino", come lui stesso si è definito nel post, l'omaggio non sia riuscito proprio bene, guardare per credere.

L'ex senatore del centrodestra, però, non ha certo fallito in qualcosa che gli riesce sempre: innescare la polemica tra gli utenti. C'è chi non può trattenere un sorriso, e chi invece piange sulla solennità di quel monologo definitivamente perduta. Ma sono in tantissimi a sottolineare come, soprattutto in un momento di crisi sanitaria, economica e sociale, possa far davvero rabbia assistere a uno spettacolo tanto trash e ridicolo messo in scena da chi è stato finanziato, come ex senatore, dalle casse dello Stato.