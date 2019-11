Antonino Chef Academy: la scuola di Cannavacciuolo torna stasera su Sky!

Antonino Chef Academy sbarca stasera su Sky: l'Accademia di Antonino Cannavacciuolo ha aperto le porte ai suoi giovanissimi cuochi, che hanno già sperimentato la difficoltà delle tre prove che compongono un ciclo didattico e subìto l'abbandono del primo allievo eliminato dalla scuola.

I nove studenti ancora in gara sono pronti per continuare il proprio percorso formativo con le lezioni in onda su Sky e NOW TV - con l'obiettivo finale di aggiudicarsi un posto ai fornelli della celebre cucina di Villa Crespi. Nell'Aula Magna del Castello Dal Pozzo di Oleggio Castello, Chef Cannavacciuolo guiderà i ragazzi nelle tre nuove prove previste in questa puntata. Nel primo test, quello sulle tecniche di cucina, gli studenti dovranno riprodurre una ricetta dello Chef utilizzando tre tecniche di cottura diverse in un'unica ricetta.

Antonino Chef Academy: una scena del programma con Antonino Cannavacciuolo

A seguire, nel test fuori sede, i cuochi si metteranno alla prova col foraging, la pratica di raccogliere il cibo che cresce spontaneo in natura, senza danneggiare l'ambiente: dovranno quindi realizzare un piatto usando esclusivamente queste materie prime trovate nel bosco. Infine, nel test di approfondimento, Antonino Cannavacciuolo accoglierà nell'Aula Magna la chef e manager indiana Ritu Dalmia: i due chiederanno ai ragazzi di cimentarsi nell'utilizzo di spezie esotiche per ideare ricette equilibrate che abbiano proprio questi ingredienti aromatici come protagonisti assoluti.

Anche nel nuovo appuntamento di Antonino Chef Academy ai giovani chef verrà assegnato un voto per ognuna delle prove: la somma andrà a determinare la classifica finale, e il concorrente che avrà totalizzato il voto più basso sarà costretto ad abbandonare l'Accademia.