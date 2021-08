Antonino Chef Academy 3: da stasera su Sky Uno Antonino Cannavacciuolo torna con la nuova edizione

Stasera su Sky Uno alle 21:15, e in streaming su NOW TV, arriva Antonino Chef Academy 3, la nuova stagione del format che vede Antonino Cannavacciuolo nei panni di mentore e giudice.

Antonino Chef Academy 3 debutta stasera su Sky Uno, alle 21:15, e in streaming su NOW.

Dieci nuovi e giovanissimi chef sono pronti per tornare tra i banchi, nell'Accademia culinaria più famosa della tv italiana. In cattedra, troveranno il professore e mentore più irresistibile (e amato), Chef Antonino Cannavacciuolo, pronto a insegnare tutti i segreti del mestiere.

La produzione originale Endemol Shine Italy per Sky riparte per la sua terza edizione con una nuova classe di giovanissimi professionisti - l'Accademia è aperta a ragazzi tra i 18 e i 23 anni - in gara per conquistare l'ambitissimo posto ai fornelli della celebre e prestigiosa cucina di Villa Crespi, ristorante stellato dello stesso Cannavacciuolo.

Lo chef guiderà il percorso formativo che i dieci affronteranno nel corso delle puntate. Tra teoria e pratica, per loro sarà un percorso pieno di sfide e prove complesse, tecniche e rigorose, alcune delle quali si terranno anche in location esterne. Gli studenti - tutti già con esperienze più o meno importanti nei curriculum della propria seppur breve carriera - dovranno mettere in campo tutte le conoscenze professionali e personali in loro possesso per dimostrare di poter fare il salto di qualità: in palio, per il vincitore, ci sarà infatti l'approdo all'interno della prestigiosa cucina di uno dei ristoranti più esclusivi d'Italia, Villa Crespi, 2 stelle Michelin. Un ristorante che è una vera esperienza di vita, un luogo unico in cui la filosofia dello Chef fa incontrare il territorio piemontese, al cui interno sorge, e quello campano, sua terra natìa.

Due culture enogastronomiche in apparenza lontane tra loro, che però Cannavacciuolo fonde in una cucina giovane e solare.

Le prove di Antonino Chef Academy - in onda per sei settimane su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW - vedranno ogni concorrente realizzare dei piatti sulla base di quanto appreso durante le lezioni di Chef Cannavacciuolo, sempre affiancato dal fedelissimo sous chef Simone Corbo. Al termine di ogni prova, ai giovani chef verrà assegnato un voto, la cui somma andrà a determinare la classifica finale: il concorrente che avrà totalizzato il voto più basso sarà costretto ad abbandonare l'accademia.