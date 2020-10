Antonino Chef Academy 2: stasera su Sky Uno Antonino Cannavacciuolo torna con la nuova edizione

Stasera su Sky Uno, e in streaming su NOW TV, arriva, alle 21:15, Antonino Chef Academy 2, la nuova stagione del format che vede Antonino Cannavacciuolo nei panni di mentore e giudice.

Il format, produzione originale Endemol Shine Italy per Sky, riparte con una nuova classe di giovani professionisti - tutti tra i 18 e i 23 anni - in gara per conquistare l'ambitissimo posto ai fornelli della celebre cucina di Villa Crespi, ristorante stellato dello stesso chef. Antonino Cannavacciuolo, che abbiamo intervistato proprio a proposito di questa nuova stagione, guiderà il percorso formativo che i dieci affronteranno nel corso delle puntate, un percorso fatto di sfide e prove complesse, tecniche e rigorose, alcune delle quali si terranno anche in location esterne, in cui dovranno mettere in campo tutte le conoscenze professionali e personali in loro possesso.

Lo scopo è quello di dimostrare di essere all'altezza della cucina di uno dei ristoranti più esclusivi d'Italia, Villa Crespi, 2 stelle Michelin, un luogo unico in cui la filosofia dello Chef Antonino Cannavacciuolo (che vedremo anche dimagrito rispetto al passato) abbina il territorio piemontese, al cui interno sorge, con quello campano, sua terra natìa: due culture enogastronomiche che si fondono tra loro in una cucina giovane e solare.

Le prove

Tornano le 3 tipologie di prove sulle quali gli chef in gara dovranno sfidarsi. Al termine, in base alla classifica finale, colui che avrà totalizzato il voto più basso sarà costretto ad abbandonare l'Accademia.

TECNICHE DI CUCINA: gli studenti dovranno mettere in pratica le tecniche basilari della cucina insegnate da Chef Antonino. Ognuno di loro, alla propria postazione, dovrà realizzare un piatto in base a quanto appreso dalla lezione. Al termine del tempo a disposizione e dopo l'assaggio di chef Cannavacciuolo, verrà assegnato il voto.

TEST FUORI SEDE: in una location esterna gli sfidanti, suddivisi in piccoli gruppi e alla presenza di dell'ospite che affiancherà chef Cannavacciuolo, dovranno mettere alla prova le loro abilità professionali. Al termine della prova ogni team riceverà il voto sulla prova.

TEST DI APPROFONDIMENTO: una manche individuale vedrà coinvolti i ragazzi in una sfida sulle nozioni apprese durante la lezione specialistica tenuta da un "professore" ospite. Gli studenti, sotto la supervisione di Antonino, affronteranno l'ultimo giudizio, che non verrà svelato ma annotato su un registro per arrivare così al verdetto finale.

Antonino Chef Academy 2 andrà in onda ogni martedì per sei settimane alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV. Il programma è stato realizzato nel pieno rispetto della normativa relativa alle misure di contenimento del virus nei luoghi di lavoro e delle direttive previste dal Protocollo condiviso per la tutela dei lavoratori del settore cine-audiovisivo del 07/07/2020.