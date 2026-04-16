Antonella Fiordelisi: "Francesco Chiofalo ha mentito a Belve". Lui replica

L'intervista di Francesco Chiofalo Belve diventa virale tra errori, ironia e dichiarazioni discusse. Fiordelisi interviene a La Volta Buona e offre una versione completamente diversa.

L'ultima puntata di Belve, condotta da Francesca Fagnani e andata in onda martedì scorso su Rai 2, continua a far discutere sui social. Al centro del dibattito c'è l'intervista a Francesco Chiofalo, noto anche come Lenticchio. Durante il programma, il creator ha dichiarato di aver avuto più di 350 relazioni con donne, un'affermazione che ha subito acceso polemiche e reazioni online. Tra le persone coinvolte indirettamente c'è anche Antonella Fiordelisi, sua ex compagna, che è intervenuta successivamente in televisione.

Le difficoltà linguistiche nell'intervista a Francesca Fagnani

L'intervista a Belve è stata caratterizzata da diversi momenti imbarazzanti, legati soprattutto a difficoltà linguistiche e comprensioni dell'italiano da parte di Chiofalo. Più volte, infatti, il protagonista ha mostrato incertezze nel capire le domande della conduttrice o usare i tempi verbali giusti. La stessa Fagnani ha ironizzato sulla situazione, sottolineando come, per aspirare a un ruolo pubblico importante - come quello di sindaco di Roma, citato dallo stesso Chiofalo - sia fondamentale avere una buona padronanza della lingua italiana.

Non solo italiano: anche l'aritmetica diventa virale

Le difficoltà non si sono limitate alla lingua. Un altro momento diventato virale riguarda un semplice esercizio di aritmetica: per completare la tabellina dell'otto, Chiofalo ha avuto bisogno dell'aiuto della conduttrice e del pubblico in studio. Un episodio che ha contribuito ad alimentare ironie e meme sui social, rendendo l'intervista uno dei contenuti più discussi della settimana.

Francesco Chiofalo e Francesca Fagnani

Antonella Fiordelisi replica a La Volta Buona

Ospite del programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, Antonella Fiordelisi ha commentato le dichiarazioni del suo ex. Secondo l'influencer, Chiofalo avrebbe mentito: a suo dire, conoscerebbe bene sia l'italiano sia l'aritmetica, contrariamente a quanto mostrato in trasmissione.

La risposta di Chiofalo e il silenzio social di Fiordelisi

Non è tardata la replica di Chiofalo, che ha rilanciato la polemica con una dichiarazione provocatoria: secondo lui, molte delle sue ex sarebbero ancora innamorate, compresa la Fiordelisi. "Basterebbe uno schiocco di dita e tornerebbero tutte da me", aveva affermato a Belve.

Ieri, durante l'intervista di Antonella, Francesco ha scritto sul suo profilo social: "Ragazzi ma state vedendo che a questa ragazza brillano gli occhi quando parla di me". Di fronte a queste parole, Antonella Fiordelisi ha scelto una linea diversa: nessuna risposta diretta o polemica. Sui social, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha reagito soltanto con una serie di emoji che ridono, evitando di alimentare ulteriormente la discussione.