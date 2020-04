Antonella Elia punge Antonio Zequila: "Non mi piaci per niente". Lui risponde a tono

Tra Antonella Elia e Antonio Zequila è ormai guerra aperta, il loro nuovo campo di battaglia sono i social dove gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 continuano ad insultarsi. E se da una parte Antonella lascia intendere che Antonio è brutto dall'altra lui le risponde dicendo che la showgirl sembra molto più vecchia della sua età.

Chiuse le luci della casa di Cinecittà, del Grande Fratello Vip 2020 sembrano rimasti solo i rancori ed i veleni tra i concorrenti. Antonella Elia e Antonio Zequila, forse temendo di cadere nel dimenticatoio del dopo reality, continuano a litigare tra loro attraverso i social. Ieri il primo colpo è stato sparato dalla showgirl che nel corso di una diretta social con Asia Valente ha tirato in ballo Zequila dicendo: "A me Zequila non piace per niente, proprio zero. Quando gli ho dato quel bacio a stampo era per gioco e Pietro si è pure arrabbiato. Non mi piace, è l'opposto dell'uomo con cui potrei stare".

Poco dopo è partita la contraerea di Antonio Zequila, campo di battaglia ancora i social: "Vorrei tranquillizzare un'ex concorrente del Gf Vip 4 che ha asserito che non sono il suo tipo. Nemmeno lei è il mio, abbiamo gusti divers a me piacciono le donne more, olivastre, mediterranee come Marina. Pur essendo coetanee, la differenza c'è... ma non si vede". Sul profilo di Antonio troviamo anche una foto di un taipan, il serpente diventato famoso grazie a Patrick Ray Pugliese che definì Antonella Elia simile proprio a questa razza "_Il taipan occidentale...mi ricorda - si legge nel post - Colei che si esprime parlando di negatività altrui ignobilmente...considerando l'età giovanile e la sua nullità espletata...ma solo grandi quantità di veleno che albergano nella mente di chi li esterna....come il taipan...bellissima creatura ma velenosissima".