Antonella Clerici troppo magra, sta male? Fan preoccupati per colpa di una foto

Antonella Clerici non è mai stata così magra e i fan preoccupati, nelle ultime ore, stanno facendo di tutto per capire il perchè. Si tratterà solo di una dieta drastica, della posa di tre quarti oppure sta male?

Tutto è nato per una foto postata su Instagram dalla stessa conduttrice: completo bianco, sorriso luminoso accanto all'amico Diego Della Palma, una forma fisica sfoggiata decisamente differente. Antonella Clerici non ha mai nascosto di voler perdere peso, soprattutto dopo la fine del suo "matrimonio" con La prova del cuoco, trasmissione che per forza di cose l'aveva portata negli anni ad accumulare qualche chilo in più. Il suo pubblico, però, ha sempre amato quella fisicità così rassicurante e "normale", soprattutto perchè orgogliosamente sfoggiata in un mondo, quello dello spettacolo, che si fa troppo spesso portatore di ideali di bellezza impossibili.

Non è, quindi, così strano se, invece di ricevere complimenti per essere dimagrita, Antonella Clerici ha destato la preoccupazione di chi la segue. In mezzo ai soliti messaggi di incoraggiamento, ne sono spuntati parecchi che hanno chiesto rassicurazioni alla conduttrice circa la sua salute. Antonella non è intervenuta direttamente a tranquillizzare i fan, ma ha condiviso nuove immagini dal set di Ballata per Genova, lo speciale in onda venerdì sera su Rai1, per far capire che, a parte un po' il fisico, nella sua vita è esattamente tutto come prima.