Antonella Clerici e la gaffe a La cena di Natale, Stefano De Martino coglie la palla al balzo: "Così è brutta"

Durante La cena di Natale, lo show andato in onda il 23 dicembre su Rai 1, la conduttrice Antonella Clerici ha fatto una divertente gaffe rivolgendosi a Stefano De Martino e Gianni Morandi.

Non è stato il co-conduttore al fianco di Antonella Clerici, come si era vociferato, ma Stefano De Martino è stato comunque tra i protagonisti de La cena di Natale, lo show che ha accompagnato il pubblico su Rai 1 nella serata del 23 dicembre.

La gaffe di Antonella Clerici con i palloni

Proprio quando sul palco insieme a lei c'erano Gianni Morandi e Stefano De Martino, Antonella Clerici, ormai regina delle gaffe, si è lasciata andare a una battuta poco felice, che è però diventata subito virale sui social.

Come regalo natalizio simbolico, la conduttrice ha consegnato ai due ospiti due palloni da calcio, che hanno spinto entrambi a lasciarsi andare ai dolci ricordi dell'infanzia.

Arrivato il momento di congedare De Martino e Morandi, Antonella Clerici ha chiesto: "Le palle volete darle a me?", frase che non ha lasciato certo indifferenti i due, che sono subito scoppiati a ridere.

Il conduttore di Affari Tuoi, in particolare, ha voluto replicare alla gaffe sottolineando che: "Detta così era un po' brutta". Antonella Clerici ha voluto però chiarire, tra l'ilarità generale, il significato di quella battuta poco riuscita, che era più rivolta a se stessa e alle sue "origini" televisive come conduttrice sportiva.

Gli ascolti de La cena di Natale su Rai 1

All'indomani della messa in onda, la RAI celebra il successo di Antonella Clerici e del suo La cena di Natale, il grande show della rete ammiraglia per celebrare l'inizio delle festività.

Con uno share del 20.5% e una media di 3.273.000 telespettatori (con picchi del 23.5 % e oltre 4.5 milioni di spettatori per l'esibizione di Morandi e De Martino), il programma si è aggiudicato la serata del 23 dicembre, stracciando la concorrenza del Grande Fratello, su Canale 5, che si è fermato a 2 milioni di spettatori e al 16,3% di share.

Un buon riscontro, lodato anche dal direttore di Intrattenimento Day Time Angelo Mellone: "Una grande pagina di servizio pubblico: abbiamo unito intrattenimento e cultura, divertimento e Made in Italy, tradizione e modernità, identità italiana e musica, grazie anche alla cucina italiana [...] Che la Rai contribuisca alla promozione per il riconoscimento della cucina italiana come valore culturale universale è genuino - è proprio il caso di dirlo - servizio pubblico".