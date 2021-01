Anthony Mackie: "Will Smith mi diede un pugno in faccia al suo compleanno"

Durante una recente intervista, Anthony Mackie ha ricordato del pugno datogli in faccia da Will Smith nel 2019, quando entrambi si trovavano a Budapest per lavoro e la star Marvel andò al compleanno del collega.

Anthony Mackie, attore noto soprattutto per il ruolo di Falcon nel MCU, ha raccontato di quando, a Budapest, Will Smith lo colpì in faccia con un pugno mentre entrambi si trovavano sul palco della festa di compleanno per i 50 anni dell'attore.

Anthony Mackie è stato recentemente ospite dello show di Jess Caglie su SiriusXM per promuovere il suo nuovo film, Outside the Wire, disponibile su Netflix dal 15 gennaio. Ad un certo punto dell'intervista, l'attore ha pensato bene di tirar fuori una storia divertente della quale è stato protagonista non troppo tempo fa. Tutto risale infatti al 2019, più esattamente al periodo di riprese del film, tenutesi a Budapest, dove Will Smith stava girando Gemini Man e organizzò la festa per i suoi 50 anni.

"Beh, ho una storia così divertente da raccontare. Will Smith ha girato Gemini Man a Budapest. Quindi, era il suo 50° compleanno ed il mio addetto stampa mi ha chiamato per dirmi 'Will Smith sta organizzando una festa di compleanno a Budapest. Vuoi portargli la torta di compleanno?'", ha raccontato Mackie, aggiungendo: "Io gli rispondo 'Santo cielo, sì. È Will Smith. Ovvio'. Quindi eravamo tutti sul palco e Will Smith stava portando avanti un intero concerto ed io ero sul palco con lui e credevo di sognare. Quindi, ad un certo punto portiamo fuori la torta, Will Smith mi vede e dice 'Ehi, Anthony Mackie!' ed io ero già felice perché Will Smith conosceva il mio nome. Allora mi muovo per battergli il ​​cinque. Non so cosa stesse cercando di fare ma credo che pensasse ad un altro tipo di 'cinque' quindi è finito per darmi un pugno molto forte alla mascella. Poi mi ha afferrato e mi ha chiesto 'Stai bene?' ed io ho risposto 'Penso di sì. Dobbiamo lottare?' e lui ha chiuso dicendo 'No no, scusami, mi dispiace'".

Mackie ha poi ammesso che il destro di Will Smith fosse piuttosto solido ed ha anche scherzato sul fatto che di aver ricevuto "un pugno da Mohammad Ali", facendo riferimento al film Ali del 2001 in cui proprio Smith ha interpretato la leggenda del pugilato. "Voglio dire, w0w! È stato un pugno, ma posso dire di aver preso un pugno da Mohammad Ali!", ha quindi scherzato l'attore. Ricordiamo che Anthony Mackie tornerà presto a ricoprire il ruolo di Falcon nella serie tv The Falcon and the Winter Soldier, la cui uscita avverrà in esclusiva su Disney+ il 19 marzo 2021.