Anthony Mackie protagonista della serie Twisted Metal

Anthony Mackie sarà coinvolto nella realizzazione della serie Twisted Metal, tratta dal famoso videogioco, in veste di protagonista e produttore.

L'adattamento per il piccolo schermo sarà prodotto da Sony Pictures Television e PlayStation Productions.

La star di The Falcon and the Winter Soldier interpreter negli episodi, della durata di trenta minuti, il ruolo di John Doe, il protagonista di Twisted Metal, creato da Rhett Reese e Paul Wernick (Deadpool). Al centro della trama ci sarà un outsider che ottiene l'occasione di avere una vita migliore, ma solo se riuscirà a consegnare un misterioso pacco attraversando una landa desolata in un mondo post-apocalittico. Con l'aiuto di un ladro di auto, dovrà affrontare numerosi pericoli, tra cui un clown folle alla guida di un camioncino per la vendita dei gelati, personaggio chiamato Sweet Tooth.

Asad Qizilbash, a capo di PlayStation Productions, in un comunicato ha dichiarato: "Siamo elettrizzati nell'avere a bordo Anthony Mackie. La sua capacità di fondere commedia, azione e dramma è perfetta per il mondo che stiamo creando".

Glenn Adilman, responsabile delle comedy di Sony TV, ha aggiunto: "Siamo grandi fan del lavoro compiuto da Anthony da molti anni e sapevamo che era l'unico attore in grado di interpretare un personaggio così complesso, divertente e coinvolgente come John Doe. Per fortuna ha accettato la parte".

Michael Jonathan Smith sarà coinvolto come sceneggiatore e produttore della serie, mentre Rhett Reese e Paul Wernick saranno i produttori esecutivi, in collaborazione con Will Arnett.