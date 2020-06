Anthony Mackie critica la Marvel: "Non assume abbastanza filmmaker neri"

Anthony Mackie, star di The Falcon and the Winter Soldier, ha criticato la Marvel perché non assume abbastanza filmmaker di colore.

Anthony Mackie, star della serie The Falcon and the Winter Soldier, ha criticato la Marvel per i pochi filmmaker neri coinvolti nella creazione del Marvel Cinematic Universe.

L'attore ha commentato la situazione durante la conversazione realizzata con Daveed Diggs in occasione della serie di Variety intitolata Actors on Actors.

Parlando con Daveed Diggs, Anthony Mackie ha dichiarato: "Quando The Falcon and the Winter Soldier arriverà sugli schermi, io sarò il protagonista. Quando c'è Snowpiercer in tv tu sei il protagonista. Abbiamo il potere e la capacità di fare queste domande. Mi ha infastidito realmente il fatto che ho realizzato sette film Marvel in cui ogni produttore, ogni regista, ogni controfigura, ogni costumista, ogni assistente personale, ogni singola persona era bianca".

L'interprete di Falcon ha proseguito sottolineando: "Ma quando realizzi Black Panther hai un regista nero, un produttore nero, un costumista nero, hai un coreografo delle scene d'azione nero. E penso: 'Quello è più razzista di ogni altra cosa'. Perché se puoi assumere persone nere per il film nero, mi stai dicendo che quando abbiamo un cast prevalentemente bianco non siamo bravi abbastanza?".

Anthony Mackie ha quindi concluso sottolineando che in un mondo ideale si assumerebbe la persona migliore, a prescindere da questi aspetti.

The Falcon and the Winter Soldier, la serie di cui l'attore è protagonista accanto a Sebastian Stan, dovrebbe arrivare su Disney+ in autunno, anche se per ora le riprese non sono ancora concluse e il lavoro sul set potrebbe essere ulteriormente ritardato.