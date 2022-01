Anthony Mackie dirigerà Spark, un film sulla storia vera di Claudette Colvin

Anthony Mackie, dopo aver accettato il ruolo di Capitan America nel MCU, ha deciso di intraprendere un'altra strada molto ambiziosa: l'attore è pronto a fare il suo debutto alla regia con Spark, un film che narrerà la vera storia di Claudette Colvin: una vera e propria pioniera semi-sconosciuta della lotta per i diritti civili.

La Colvin, a soli quindici anni, fu protagonista di un gesto di rivendicazione dei diritti degli afroamericani: mesi prima dell'incidente di Rosa Parks, Claudette si rifiutò di cedere a una donna bianca il suo posto in un bus. Inizialmente il movimento per i Diritti Civili decise di sostenere la donna per il suo coraggio, ma in seguito fu ritenuta poco spendibile a livello mediatico.

La futura star di Capitan America ha intenzione di porre rimedio a questo orribile errore storico: "È fantastico interpretare un supereroe nei film, ma lei lo è stata nella vita reale e io sono onorato di poter raccontare la sua storia." L'attore si baserà su un copione scritto da Niceole R. Levy e vedremo Saniyya Sidney nei panni della giovane Claudette.

Claudette Colvin, classe 1939, lavorerà al progetto di Anthony Mackie come consulente e, a questo proposito, la donna ha recentemente dichiarato: "67 anni fa, quando la storia m'incollò a quel sedile di quel bus a Montgomery, non avrei mai potuto immaginare che rivendicare i miei diritti potesse innestare un movimento che avrebbe cambiato la direzione della storia. È sul serio un onore che la mia storia sia raccontata dal sig. Mackie, affinché le generazioni future imparino dal nostro passato, per poter andare avanti sapendo che il progresso è possibile e che le cose possono migliorare. Spero che la mia storia ispirerà i giovani a continuare a combattere per i diritti civili e la dignità umana."