Anthony James: morto a 77 anni l'attore di Star Trek e Una pallottola spuntata

Anthony James, apparso in carriera in film come Una pallottola spuntata e in numerose serie tra cui Star Trek: The Next Generation, è morto a 77 anni.

L'attore, secondo il necrologio condiviso online, ha perso la vita nella giornata di martedì dopo aver perso una battaglia contro il cancro.

James era nato il 22 luglio 1942 a Myrtle Beach, in South Carolina. Il padre George aveva costruito e gestito un ristorante chiamato The Mayflower ed è morto quando aveva solo otto anni. All'età di 18 anni si era poi trasferito con la madre a Los Angeles, dove aveva iniziato a studiare recitazione mantenendosi pulendo bagni e con piccoli lavori temporanei. Nel 1966 è avvenuto il suo esordio nel mondo della recitazione con un episodio di T.H.E. Cat, con star Robert Loggia.

Anthony James ha poi recitato in film come La calda notte dell'ispettore Tibbs in cui aveva la parte del razzista Ralph Henshaw e in Gli spietati di Clint Eastwood in cui ha interpretato il ruolo dell'ostile proprietario di un bordello, Skinny Dubois.

Tra le tante serie in cui è apparso ci sono Hawaii Five-O, Starsky and Hutch, The A-Team e Star Trek: The Next Generation.

L'attore si è poi ritirato dalla recitazione a metà degli anni '90 e si è trasferito a Boston dove si è dedicato alla sua carriera come pittore astratto e poeta, pubblicando anche il libro Language of the Heart.

Nel 2014 Anthony James ha scritto l'autobiografia Acting My Face, dedicato alla madre, sottolineando che non si era mai considerato una celebrità, ma solo un volto riconoscibile.