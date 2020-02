Anthony Hopkins star del film Cus and Mike, sull'allenatore di Tyson

Anthony Hopkins è entrato nel cast di Cus and Mike, il progetto biografico dedicato alla storia del campione di boxe e del suo allenatore.

Il lungometraggio sarà scritto e diretto da Nick Cassavetes basandosi su una sceneggiatura originale scritta da Desmond Nakano e sul libro Mike Tyson: Money, Myth and Betrayal, scritto da Montieth Illingowrth. La produzione è curata da XYZ Films e Patriot Pictures.

Il film Cus and Mike racconterà la storia del leggendario allenatore Cus D'Amato che ha contribuito a rendere Tyson il campione che è stato conosciuto in tutto il mondo, facendolo diventare il più giovane vincitore di un titolo nella categoria pesi leggeri. Anthony Hopkins interpreterà D'Amato, un uomo duro ma brillante, che divenne una figura paterna per lo sportivo adolescente prima che diventasse un apprezzato combattente sul ring e successivamente una figura controversa.

Cus, morto nel 1985, ha allenato in carriera anche Floyd Patterson e José Torres. Per ora la produzione non ha ancora trovato l'interprete giusto per il giovane Tyson.

Nick Cassavetes ha dichiarato parlando del film: "Si tratta di uno scenario da sogno per me. Un'opportunità di lavorare con Sir Anthony in un film su due dei miei eroi di sempre, Cus D'Amato e Mike Tyson, il più feroce (e il mio preferito) lottatore che sia mai vissuto? In una storia su una figura paterna che scompare troppo presto? Sono in paradiso. Così felice che il mio primo film con Mike Mendelsohn e Patriot Pictures sia questo. Sarà indimenticabile".

La storia di D'Amato è stata spesso al centro dell'attenzione del mondo di Hollywood, anche di un possibile progetto sviluppato da Martin Scorsese e Jamie Foxx.