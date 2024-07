Anthony Hopkins non compie ricerche sui suoi personaggi: "È solo una perdita di tempo"

Anthony Hopkins sarà protagonista nei prossimi giorni della miniserie Those About to Die, diretta da Roland Emmerich e Marco Kreuzpaintner, nella quale interpreta l'imperatore Vespasiano. La serie è basata sull'omonimo libro di Daniel P. Mannix.

Those About to Die racconta le vicende che si sviluppano intorno a gladiatori e corse dei carri nella Roma imperiale governata proprio da Vespasiano, il personaggio di Hopkins. L'attore, intervistato da Deadline, ha svelato un dettaglio del suo lavoro.

Nessuna ricerca

Nel corso della sua lunga carriera, Anthony Hopkins ha interpretato una miriade di personaggi, alcuni totalmente differenti tra loro ma il suo approccio al personaggio non prevede una ricerca metodica preventiva:"Ho soltanto seguito il copione. Ho controllato, ho sentito parlare di Vespasiano e avevo sentito parlare di Domiziano e Tito. Onestamente, ero più interessato alla storia precedente di Caligola, Tiberio e Nerone. Non sapevo molto di Vespasiano, ho letto un po' ma non faccio più ricerche".

L'attore premio Oscar ha spiegato il motivo per il quale preferisce non informarsi troppo:"La trovo una perdita di tempo, non aggiunge nulla, non cambia la struttura cellulare del corpo. Quello che ho capito è che con i suoi due figli ha un problema. Sono facilmente distratti, come lo sono i giovani. Quindi sarò arrabbiato. Devi essere realmente forte e salverò questa situazione insieme a te".

Nel cast di Those About to Die ci saranno anche Iwan Rheon, Dimitri Leonidas, Gabriella Pession, Tom Hughes, Jojo Macari, Sara Martins-Court, Jóhannes Haukur Jóhannesson e Rupert Penry-Jones. La serie sarà disponibile in Europa su Amazon Prime Video dal 19 luglio. Nel 2023, Anthony Hopkins ha recitato nel film Freud, interpretando il padre della psicoanalisi Sigmund Freud e in One Life, nel ruolo di Nicholas Winton, uno dei fautori della Kindertransport, che salvò centinaia di bambini ebrei prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale.