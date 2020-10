Anthony Hopkins sarà Lele Mora in una serie Netflix?

Netflix starebbe preparando una serie tv su Lele Mora e per interpretarlo avrebbe scritturato addirittura Anthony Hopkins! A far scoppiare la bomba è stato il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ospite del programma di TV8, Ogni mattina.

"Fanno una serie su Netflix sulla vita di Lele Mora" spiffera il sempre ben informato Alessi "perché Lele Mora ha scritto un libro che però non uscirà mai perché l'ha venduto e faranno una fiction. Praticamente la parte di Lele Mora da adulto verrà interpretata da Antony Hopkins che è un suo amico storico. Perché Antony Hopkins ha fatto dei bei marchettoni con Roberto Cavalli che era una persona che seguiva Lele Mora per cui è nata un'amicizia e nasce questa fiction".

Al momento Netflix o Anthony Hopkins non hanno rilasciato dichiarazioni in merito ma, qualora lo scoop del direttore di Novella 2000 venisse confermato, saremmo già in grado di sapere quante stagioni potrebbe durare la serie tv: ben cinque, come affermato all'inizio della clip da Roberto Alessi.

E forse 5 cicli di episodi non basterebbero neppure a raccontare la vita rocambolesca di Lele Mora, ex agente delle star, condannato negli anni per spaccio di droga, evasione fiscale, favoreggiamento della prostituzione, bancarotta fraudolenta, tra i principali indagati nel caso Ruby e nello scandalo Vallettopoli, alla fine costretto a scontare 6 anni e 1 mese di reclusione, ma tornato prepotentemente in pista, insieme al suo scrigno senza fondo di "segreti VIP", come ospite televisivo.