Anthony Hopkins nel cast del film diretto da Nick Cassavetes, Bruno Penguin and the Staten Island Princess

Anthony Hopkins sarà uno dei protagonisti del prossimo film diretto da Nick Cassavetes, già autore del successo Le pagine della nostra vita, che si intitolerà Bruno Penguin and the Staten Island Princess.

Il progetto dovrebbe essere la prima produzione hollywoodiana che effettuerà alcune riprese in Antartide.

Cosa racconterà il film

L'inizio del lavoro sul set di Bruno Penguin and the Staten Island Princess è previsto a partire dal mese di novembre. Anthony Hopkins affiancherà sul set Shia LaBeouf.

La sceneggiatura è firmata da Daniel Barnz e Ned Zeman, che si sono basati su un articolo di Vanity Fair in cui si racconta la storia vera del fotografo svizzero Bruno Zehnder, che ha trascorso gli ultimi 20 anni della sua vita in Antartide fotografando i Pinguini imperatore. L'artista era ossessionato dagli animali, dalla loro gentilezza, dal modo in cui vivevano e dall'affetto che provano uno per l'altro. Bruno aveva cercato di imparare a comunicare con i pinguini e le colonie, con il tempo, avevano imparato a riconoscerlo e a dimostrare il proprio affetto nei suoi confronti. Zehnder ha persino cambiato il suo cognome in Penguin, ottenendo grande successo con le sue opere.

Bruno ha inoltre avuto una lunga storia d'amore a distanza e, proprio poco prima di tornare a casa, è tragicamente morto venendo travolto da una tempesta di neve nel 1997.

One Life: Anthony Hopkins in un primo piano

Anthony Hopkins, non solo Hannibal: le sue migliori interpretazioni

La dichiarazione del regista

Anthony Hopkins avrà il ruolo di Ben Windsor, un leggendario agente. L'attore sarà inoltre coinvolto come produttore del film diretto da Nick Cassavetes che ha dichiarato: "Questo film ha un significato così speciale per me sotto molti livelli. Cosa voglia dire essere un artista, come equilibrare quella vita con il tempo trascorso con le persone amate. Esplora l'importanza dell'avventura, l'incredibile meraviglia della natura e il mettere alla prova i limiti del proprio corpo. E, come sempre, amore. Amore romantico, amore fraterno, amore per le cose meravigliose e come i soldi non possano reggere il confronto. Questo film pone la domanda: cosa è importante per te? Realmente importante? E quanto puoi amare?".