Anomalia: il primo volume della saga Star Cluster Zero disponibile in libreria

Una nuova saga entra a far parte della MultiPlayer Edizioni: Anomalia, Star Cluster Zero Saga, Libro 1, scritto da Nicola Marco Camedda e disponibile per l'acquisto. Cos'è l'Anomalia? Fino a che punto ne siamo coinvolti? Dov'è che finisce la fantascienza e comincia quella che potrebbe essere la nostra sconvolgente realtà?

È disponibile in tutte le librerie fisiche e nei migliori e-commerce online il primo libro della saga Star Cluster Zero di Nicola Marco Camedda, emergente autore italiano che ama definirsi un autore "ibrido" e "costruttore di universi". La storia è ambientata in un portentoso scenario futuristico in cui il peso del passato determina il presente, costringendo tutti i personaggi coinvolti a trovare il coraggio di rompere lo specchio delle apparenze per la ricerca della verità. Un romanzo distopico ed a tratti cyberpunk, che spazia dalla space opera al military sci-fi.

Book Trailer 𝐀𝐧𝐨𝐦𝐚𝐥𝐢𝐚. Libro 1 saga 𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐂𝐥𝐮𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐙𝐞𝐫𝐨. 𝐌𝐮𝐥𝐭𝐢𝐩𝐥𝐚𝐲𝐞𝐫 𝐄𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢. Nell'Ammasso Stellare Zero, la civiltà... Pubblicato da Nicola Marco Camedda su Sabato 29 febbraio 2020

Nell'Ammasso Stellare Zero, la civiltà prospera grazie ai sorprendenti progressi raggiunti dalla ricerca scientifica. Il sistema predittivo di Bionneq è il suo più riuscito traguardo ma qualcosa sta per cambiare, un'Anomalia, un elemento che sfugge agli algoritmi predittivi e che rischia di condurre la civiltà sull'orlo dell'ennesimo e stavolta definitivo Annientamento. Questo almeno è quello che sostengono le alte cariche governative. Ma chi si cela dietro l'enigmatico Edward, potente consigliere che sembra orchestrare l'intero corso degli eventi? Qual è il reale scopo della task force antiterroristica da lui istituita?

Come proseguirà la saga? L'autore in un'intervista ha dichiarato: "Al momento sto lavorando al seguito di Anomalia, vale a dire al Libro 2 della saga Star Cluster Zero. Al termine, prima di continuare con il Libro 3, avrei intenzione di dedicarmi a qualche spin-off, sotto forma di racconto o romanzo breve. Ho diverse idee da sviluppare riguardo ad alcune storie ambientate a cavallo fra il Libro 1 e il Libro 2. E infine avrei un altro progetto in cantiere, stavolta slegato dall'Ammasso Stellare Zero. Parliamo sempre di Fantascienza, ma per molti aspetti differente da quanto ho finora scritto. Per ora non posso dire di più".