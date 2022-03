Annie Lennox oggi: la sua risposta alla foto sui social: "Invecchiata ma ancora arrabbiata"

Annie Lennox ha scelto Instagram per dire la sua a proposito della controversia che l'ha fatta diventare virale su Twitter: un certo Jason Strummer ha pubblicato una foto della cantante degli Eurythmics mostrando com'è oggi e chiedendo: "Senza andare a cercare, sapete chi è questa?", alludendo al fatto che la star fosse ormai anziana e irriconoscibile.

In risposta la Lennox, 67 anni, ha postato una sua immagine senza filtri sulla propria pagina Instagram, nella cui didascalia ha scritto: "Salve Jason Strummer! (Qualche parentela con il compianto Joe?) A quanto pare hai creato un trend su Twitter chiedendo chi fosse questa persona."

"Quindi riesci a trovare la differenza fra la persona in mimetica e la pianta? Ah ha. Lanciamo un altro Twitter storm, che dici? Invecchiata ma ancora arrabbiata. Saluti e amore", ha concluso la cantante ricevendo innumerevoli commenti da parte dei fan: "Chi ha bisogno di andare a cercarti? Sei cambiata appena in 40 anni.", e ancora: "Annie, fregatene, sei ancora una donna sorprendente come nei tuoi primi giorni. Bellissima".

Dopo il post pubblico di Annie Lennox, il signor Strummer deve essersi spaventato e deve aver ricevuto molto odio da parte dei fan della cantante, avendo scritto in risposta: "Sono sbalordito. Annie Lennox ha pronunciato il mio nome. Sto un po' tremando. Grazie mille per questo. Creerò un Instagram così posso rispondere".