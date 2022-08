Anne Heche: l'attrice è in coma e in gravi condizioni in ospedale

Un portavoce di Anne Heche ha aggiornato sulla situazione dell'attrice rivelando che è in coma e ricoverata in gravi condizioni dopo l'incidente.

Le condizioni di Anne Heche sono più gravi di quanto inizialmente comunicato, come rivela ora il sito Deadline.

Un portavoce dell'attrice ha infatti aggiornato sulla sua situazione dopo l'incidente avvenuto pochi giorni fa e le prime notizie che sostenevano fosse in condizioni stabili.

Il nuovo aggiornamento su Anne Heche dichiara: "In questo momento è in una condizione estremamente critica e ha dei significativi problemi polmonari che richiedono la ventilazione meccanica e delle ustioni che richiedono un intervento chirurgico".

Il comunicato prosegue: "È in coma e non ha ripreso coscienza se non poco dopo l'incidente".

Heche è ricoverata in ospedale da venerdì, dopo che è andata a sbattere con la sua macchina contro un'abitazione, causando delle fiamme che hanno avvolto il veicolo e la casa.

L'attrice, poco prima, era già stata coinvolta in un altro piccolo incidente ed era stata vista mentre guidava ad alta velocità.