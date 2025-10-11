Anna Sawai, star di Shogun, sarà l'interprete di Yoko Ono nei film sui Beatles?

Le fonti di Variety sostengono che i produttori starebbero concludendo le trattative con le attrici scelte per i ruoli delle mogli di John Lennon e Ringo Starr.

L'ambizioso progetto dedicato alla storia dei Beatles sta trovando negli ultimi giorni le sue protagoniste femminili. Secondo le recenti indiscrezioni apparse online, tra i nomi che saranno coinvolti nella produzione ci saranno anche Anna Sawai e Aimee Lou Wood.

Le attrici dovrebbero apparire nei quattro film, ognuno dedicato a uno dei membri dell'iconica band britannica, ma non in tutti saranno una presenza centrale.

Il coinvolgimento delle due star

Secondo le fonti di Variety, Anna Sawai (conosciuta dal pubblico televisivo grazie a Shōgun) dovrebbe avere il ruolo di Yoko Ono, l'artista e cantautrice che ha sposato John Lennnon ed è stata a lungo una delle sue fonti di ispirazione dal punto di vista creativo. La coppia si è sposata nel 1969. Lennon, che è stato ucciso nel 1980 da un fan squilibrato, sarà interpretato da Harris Dickinson.

Aimee Lou Wood, invece, sembra stia concludendo le trattative per il ruolo di Pattie Boyd. La giovane, quando aveva 19 anni, ha incontrato George Harrison (che nei film avrà il volto di Joseph Quinn) sul set di A Hard Day's Night nel 1964 e i due si sono sposati nel 1966. La coppia ha però divorziato nel 1977 e Pattie, nel 1979, ha sposato Eric Clapton, unione finita dieci anni dopo.

Boyd ha commentato il coinvolgimento della star di The White Lotus sui social, cancellando successivamente il post, dichiarando che non vede l'ora, e spera, di incontrare l'attrice.

Il cast dell'ambizioso progetto

Tra le protagoniste femminili dovrebbero inoltre esserci Saoirse Ronan nel ruolo di Linda McCartney e Mia McKenna-Bruce nei panni di Maureen Starkey, la prima moglie di Ringo Starr.

Paul Mescal e Barry Keoghan avranno rispettivamente i ruoli di Paul McCartney e Ringo Starr.

Sam Mendes realizzerà i quattro film che racconteranno la storia dei Beatles da quattro punti di vista diversi, seguendo l'ascesa verso il successo della band negli anni '70. La sinossi del progetto targato Sony Pictures, in arrivo nel mese di aprile 2028, dichiara solamente: "Ogni uomo ha la propria storia, ma insieme sono leggendari".