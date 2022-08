Anna Rita Luceri, morta la comica di Zelig del trio Ciciri e tria, aveva 48 anni

Anna Rita Luceri è morta, aveva 48 anni: la comica è stata colpita da una malattia fulminante. La notizia è stata diffusa da Carla Calò e Francesca Sanna, che insieme alla Luceri avevano costituito il trio comico 'Ciciri e tria', nome ispirato al piatto della cucina salentina a base di pasta e ceci.

Poche settimane fa Anna Rita Luceri ha scoperto di essere stata colpita da una malattia fulminante che, purtroppo, le è stata fatale. La comica, 48 anni, nata a Martano, in provincia di Lecce, è morta durante la scorsa notte. Insieme a Carla Calò e Chicca Sanna aveva fondato il trio comico salentino 'Ciciri e tria' che nel 2004 aveva partecipato al laboratorio Zelig di Bari insieme ad altri artisti come Checco Zalone.

Carla Calò e Chicca Sanna hanno ricordato l'amica e collega sui social scrivendo: "Stretta a noi sempre", nella foto le tre ragazze sono una vicina all'altra.

I familiari hanno annunciato la morte di Anna Rita Luceri con un post su Facebook dove si legge: "Anna Rita nostra!Avremmo dovuto capirlo dalla luminosità dei tuoi occhi, dalla generosità del tuo sorriso, dalla profonda dolcezza della tua voce, dalla minuziosa precisione con cui facevi ogni cosa, dimostrandoci di aver conosciuto l'armoniosa geometria dell'Universo, che tu non eri di questo mondo. Custodiremo i doni che ci hai lasciato, il tuo amore di moglie e mamma, la tua devozione di figlia e sorella, l'amicizia di cui eri capace, come segni preziosi di quanto Dio ci abbia amato, eleggendoci come tua dimora terrena per questi 48 anni. Accompagnata da Maria Santissima Assunta in Cielo, bentornata a Casa, creatura celeste!".

Il trio Ciciri e tria, dopo Zelig, avevano portato la comicità salentina anche in programmi come Colorado, Domenica Cinque, Quelli che il calcio e Tu sì que vales. Recentemente Anna Rita Luceri aveva lasciato il trio per esplorare le sue doti canori, carriera che ha ampiamente documentato su Facebook.