Anna Paquin: "Sono bisessuale e mi accusano di aver sposato un uomo solo per convenienza"

Anna Paquin ha risposto alle critiche di chi la giudica per aver sposato un uomo dopo aver dichiarato di essere bisessuale, accusandola di aver fatto la scelta più conveniente.

True Blood: Stephen Moyer con Anna Paquin nel finale di serie, Thank You

Anna Paquin, vincitrice dell'Oscar per il film Lezioni di Piano, è tornata a parlare del suo orientamento sessuale. Ricordiamo che l'attrice si è sempre dichiarata bisessuale e nel 2010 ha sposato Stephen Moyer, suo co-protagonista nella serie True Blood. In un post condiviso su Instagram, con tanto di sfondo arcobaleno, Paquin ha scritto: "Sono una bisessuale orgogliosa, sposata con un meraviglioso essere umano che si da il caso che sia un uomo. Se non ha problemi lui con la mia sessualità, perché dovrebbe averne qualcun altro?". L'attrice ha quindi aggiunto gli hashtag 'Love is Love' e 'Orgoglio bisessuale', ed ha poi espresso il suo pensiero in merito ad un commento che ha letto sul social. "Mi sto stancando di vedere celebrità 'bisessuali' che finiscono puntualmente per sposarsi convenzionalmente con uomini e avere figli con loro, vivendo la cosiddetta vita da 'staccionata bianca'", si legge in una parte del commento in questione, al quale Paquin ha ribattuto scrivendo: "Ah sì... il 'non sei abbastanza queer'". L'attrice ha poi ribadito il concetto nelle sue storie Instagram: "Le donne bisessuali che frequentano uomini sono ancora bisessuali. Gli uomini bisessuali che frequentano donne sono ancora bisessuali".

Ricordiamo che, all'inizio di quest'anno, l'interprete di Rogue nei film degli X-Men ha ribadito di essere bisessuale durante un breve video che promuoveva la campagna Give A Damn, che presentava celebrità appartenenti alla comunità LGBTQ+, pronte a sensibilizzare le persone sui crimini d'odio. "Sono bisessuale", ha detto l'attrice all'inizio del video, aggiungendo poi: "Un crimine d'odio viene commesso all'incirca ogni ora di ogni giorno in questo paese". Nel 2012, Paquin ha parlato con la rivista Zooey, definendo la sua bisessualità un "piccolo dettaglio biografico" nella sua vita, spiegando: "Per un bisessuale, non si tratta solo di sesso. Non è questo il fattore decisivo per essere attratto da qualcuno". Ha poi aggiunto in seguito: "Il matrimonio riguarda l'amore, non il genere".