Anna Nicole Smith: la sua vita al centro di un documentario prodotto per Netflix

La vita di Anna Nicole Smith sarà al centro di un nuovo documentario che verrà prodotto per Netflix.

Alla regia del progetto sarà impegnata Ursula Macfarlane e la regista ha sottolineato che ad affascinarla è stato il rapido declino affrontato dalla star e il fatto che fosse stata molto sottovalutata.

Il film, ancora senza un titolo, proporrà delle immagini inedite in cui si vedrà Anna Nicole Smith mentre cerca di trovare un equilibrio tra i suoi impegni come giovane madre e una carriera in ascesa.

La regista Ursula Macfarlane ha dichiarato: "Mi sono avvicinata alla storia di Anna Nicole come a un epico racconto mystery. Come è stato possibile che qualcuno con così tanto carisma e una bellezza incredibile, con il mondo ai suoi piedi, sia scivolato in basso così rapidamente?'. Ora sembra il momento giusto per riesaminare la vita di un'altra bellissima giovane donna la cui vita è stata presa di mira e, alla fine, distrutta dalla nostra cultura".

La regista ha aggiunto: "Sono elettrizzata nel lavorare con Netflix e Propagate per realizzare un ritratto emozionante, inflessibile e sensibile di una delle donne più incomprese della nostra epoca".

Anna Nicole Smith, il cui vero nome era Vickie Lynn Hogan, era diventata famosa come modella posando per marchi prestigiosi come Guess e diventando una coniglietta di Playboy nel 1993. La giovane era poi apparsa in film come Una pallottola spuntata 33 1/3: l'insulto finale e serie apprezzate, tra cui Ally McBeal. La star aveva poi ottenuto la sua serie reality su E!, gettando le basi per progetti come Real Housewives e per il successo della famiglia Kardashian.

Nel 1994 Smith era stata poi al centro di molte polemiche e dell'attenzione dei media a causa del suo matrimonio con l'ottantanovenne J. Howard Marshall II, che aveva incontrato mentre lavorava in un locale per spogliarelliste. Anna Nicole ha poi dovuto lottare contro le dipendenze, per ottenere l'eredità del marito, affrontare richieste di verificare la paternità dei suoi figli e, purtroppo, la morte del suo primogenito Daniel, avvenuta nel 2006.

Nel 2007 Anna Nicole Smith ha perso la vita per un'overdose nella sua stanza di hotel a Hollywood.