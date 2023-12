Hurricanna: Sylvia Hoeks nella prima foto del film sulla vita di Anna Nicole Smith

Le riprese del film Hurricanna, sulla vita di Anna Nicole Smith, sono attualmente in corso e dal set arriva la prima foto della protagonista Sylvia Hoeks.

La vita di Anna Nicole Smith sarà raccontata nel film Hurricanna e nel ruolo della protagonista ci sarà l'attrice Sylvia Hoeks, recentemente nel cast della serie See.

Dal set del progetto, le cui riprese sono in corso, arriva ora la prima foto della protagonista nell'iconico ruolo.

Hurricanna: Sylvia Hoeks in una foto del film

I dettagli del progetto biografico

Tra gli interpreti di Hurricanna, oltre a Sylvia Hoeks, ci saranno anche Holly Hunter, Mark Duplass e Nicholas Hamilton.

Al centro della trama ci saranno gli ultimi giorni di vita di Anna Nicole Smith, famosa per la sua carriera come modella, coniglietta di Playboy, attrice e star televisiva.

La giovane era famosa anche per aver sposato il miliardario J. Howard Marshall, che aveva 89 anni.

La vita di Anna è terminata tragicamente a soli 39 anni.

Hunter avrà la parte della terapista che si occupa della giovane e cerca di aiutarla durante un periodo complicato.

Anna Nicole Smith: la vera storia, la recensione: parlami, o musa, di un angelo decaduto

Alla regia del lungometraggio ci sarà Francesca Gregorini (Killing Eve). La sceneggiatura è invece firmata da Rachel e Matt Sarnoff.

Nel team della produzione ci sono Cassian Elwes, Rory Koslow, Francesca Gregorini, Alix Madigan, Paul Robarts e Tatiana Von Furstenberg.