Anna Ferzetti e Lorenzo Lavia in Nina, corto di Arianna Mattioli presentato oggi ad Alice nella Città

L'appuntamento è all'Auditorium della Conciliazione di Roma alle 18:00 per vedere il corto a sfondo sociale diretto da Arianna Mattioli, lanciato in Alice nella Città.

Alice nella Città (sezione Onde Corte) ospiterà oggi l'anteprima di Nina, corto a sfondo sociale di Arianna Mattioli interpretato dagli attori Anna Ferzetti e Lorenzo Lavia. L'evento si terrà presso Auditorium della Conciliazione di Roma alle ore 18:00.

Al centro della storia troviamo Emanuela (Anna Ferzetti) che, per accompagnare il figlio maggiore Giacomo (Pietro Sparvoli) a un raduno calcistico, è costretta a lasciare la figlia piccola Nina (Elisa Gamboni, per la prima volta sullo schermo) in una struttura specializzata. Nina è nata con la sindrome di down. Appare da subito chiaro come la gestione di un adolescente e di una bambina con disabilità sia piuttosto impegnativa, peraltro per una madre che lavora e che è separata dal marito. L'incontro tra Emanuela e il responsabile della struttura Marco (Lorenzo Lavia) e l'improvviso temporale che costringerà tutti a soggiornare nel centro per ventiquattro ore, spingeranno Emanuela a ridimensionare le sue ansie nella gestione della sua famiglia.

Un corto per sensibilizzare

Nina nasce dalla volontà di dare visibilità a quelle famiglie che si trovano a fare fronte alle esigenze di bambini portatori di disabilità, sfatando i luoghi comuni intorno alla loro situazione e mostrando le difficoltà che vivono nel quotidiano. Il corto mette in chiaro che si tratta di persone comuni con un peso gravoso sulle spalle che hanno bisogno di non essere lasciate sole.

Nina è un film di Arianna Mattioli con Anna Ferzetti, Lorenzo Lavia, Pietro Sparvoli, Elisa Gamboni, Erika D'Ambrosio. Prodotto da Federica Luna Vincenti per Goldenart Production e Angelisa Castronovo per Wellsee in collaborazione con Mirari Vos e Garage Zeami con il sostegno del MiC Ministero della Cultura e Nuovo Imaie. Il corto sarà distribuito da Premiere Film. Si ringrazia per il sostegno l'Associazione Italiana Persone Down di Roma.