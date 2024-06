Anjelica Huston protagonista del nuovo adattamento di Agatha Christie della BBC/BritBox

La BBC e BritBox International si sono assicurate un talento di prima grandezza per il loro prossimo adattamento di Agatha Christie. Il premio Oscar Anjelica Huston è stata scritturata per Towards Zero (Verso l'ora zero), si tratta potenzialmente dell'attrice di più alto profilo a comparire in una serie della BBC basata sull'opera di Christie da quando John Malkovich ha interpretato Poirot in The ABC Murders del 2018.

La Huston interpreterà la zia del protagonista Nevile Strange (Oliver Jackson-Cohen). Dopo uno scandaloso divorzio tra celebrità, la star britannica del tennis e la sua ex moglie Audrey (Ella Lily Hyland) prendono l'impensabile decisione di trascorrere un'estate insieme a Gull's Point, la loro casa d'infanzia e la tenuta costiera della zia di Nevile, Lady Tressilian (Huston).

"Sono da tempo un fan di Agatha Christie e del genere murder-mystery e mi piace sempre l'opportunità di girare in Inghilterra", ha dichiarato Huston. "Sono entusiasta di lavorare con il regista Sam Yates e con questo meraviglioso cast, ed entusiasta di interpretare l'intelligente e furba Camilla, Lady Tressilian".

Huston, che ha vinto un Oscar per L'onore dei Prizzi del 1985, ha recentemente interpretato la voce narrante in The French Dispatch di Wes Anderson e apparirà nello spinoff Ballerina di John Wick.

I dettagli della serie

Rivelata da Deadline alcuni mesi fa, la serie sarà interpretata da Jackie Clune (Motherland), Grace Doherty (Call the Midwife), Jack Farthing (Rain Dogs), Khalil Gharbia (Mary & George), Adam Hugill (Sherwood), Mimi Keene (Sex Education), Clarke Peters (The Wire), il vincitore di un Emmy Matthew Rhys (The Americans) e la vincitrice del premio Oliver Anjana Vasan (Black Mirror: Demon 79). Le riprese si stanno svolgendo tra Bristol e nel Devon.

Towards Zero segue Murder is Easy dello scorso anno e fa parte di una nuova generazione di adattamenti della Christie che non sono stati scritti da Sarah Phelps per la BBC e BritBox. Rachel Bennette (NW) è dietro a questo progetto, con Sam Yates (Magpie) alla regia e Mammoth Screen alla produzione con Agatha Christie Limited.

Fifth Season si occuperà della distribuzione globale. La produttrice è Rebecca Durbin. I produttori esecutivi sono James Prichard per Agatha Christie Limited, Sheena Bucktowonsing e Damien Timmer per Mammoth Screen, Danielle Scott-Haughton per la BBC e Jon Farrar, Stephen Nye e Robert Schildhouse per BritBox International.