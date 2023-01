Anime Awards 2023: Crunchyroll ha svelato le nomination e adesso è tempo di votare!

Scopriamo insieme dove vedere la lista completa dei nominati agli Anime Awards 2023 di Crunchyroll e come votare per scegliere i vincitori di quest'anno.

Le nomination ufficiali dei Crunchyroll Anime Awards 2023 sono state annunciate oggi attraverso la settima edizione di un ambizioso progetto che rende omaggio ad autori, musicisti e doppiatori che attraverso il cinema e lo streaming rafforzano costantemente l'amore globale per gli anime.

A partire da oggi si può finalmente votare in tutto il mondo, in più di 200 paesi e territori. I nominati rappresentano le eccellenze del mondo anime attraverso più di 30 studi di animazione, 8 piattaforme streaming, più di 50 titoli tra film e serie e oltre 50 doppiatori per tutte le lingue. La lista completa dei nominati è disponibile sul sito ufficiale degli Anime Awards.

Le votazioni sono aperte da adesso fino alle 2 di mattina di giovedì 26 gennaio. I Fan possono votare ogni giorno i propri favoriti e per la prima volta sarà possibile votare la categoria 'Anime dell'anno' anche attraverso il voto social su Twitter. Gli utenti Twitter possono votare postando con gli hashtag necessari o ripostando il tweet di un amico. È possibile visitare il sito di Crunchyroll per tutte le istruzioni e le regole ufficiali per partecipare. I vincitori saranno annunciati durante l'evento live Anime Awards 2023 che si terrà domenica 4 marzo con un livestream in diretta mondiale.

"I Crunchyroll Anime Awards 2023 sono una celebrazione mondiale del mondo anime, che suscita emozioni e gioia nelle persone ed è capace di unire insieme persone da ogni parte del globo", ha spiegato Kenichiro Yoshida, Presidente e CEO della Sony Group Corporation. "Crunchyroll ha il compito di diffondere il fascino giapponese degli anime in tutto il mondo. È un onore e un privilegio essere insieme ad autori, innovatori e fan degli anime per festeggiare questo evento."