Animare Cartoon Film Festival 2020: la decima edizione online dal 16 luglio su IlCinemino@Home

Grazie a Sedicicorto Forlì International Film Festival e Il Cinemino, torna il festival dedicato ai corti di animazione per i più piccoli, che festeggia il suo decennale in una nuova versione online.

L'emergenza sanitaria sembrava dover bloccare i festeggiamenti per il primo decennale di Animare Cartoon Film Festival, evento cinematografico organizzato da Sedicicorto Forlì International Film Festival, in partnership con la Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico e dedicato ai migliori cortometraggi internazionali di animazione per i più piccoli.

Gli organizzatori avevano invano cercato di poter svolgere l'edizione in presenza, nella consueta cornice della città di Cesenatico, location storica di Animare, divenuto ormai uno degli eventi clou dell'estate romagnola. L'arrivo di centinaia di lettere di sostegno da parte di genitori i cui figli avevano partecipato alle passate edizione e la preziosa collaborazione di un prestigioso partner come Il Cinemino di Milano hanno convinto Sedicicorto a non rinunciare al suo festival di animazione.

La 10° edizione di Animare Cartoon Film Festival si farà. E durerà un mese, dal 16 luglio al 16 agosto, tutta da vedere sulla piattaforma online de Il Cinemino. I 16 cortometraggi della selezione 2020 sono stati scelti tra 1599 opere provenienti da 106 paesi e dalle migliori scuole di animazione del mondo, che ogni anno vedono nel festival un punto di riferimento per la promozione dei lavori dei propri studenti.

L'appuntamento è per giovedì 16 luglio 2020, su IlCinemino@Home, che renderà visibile l'intera selezione per un mese, con un abbonamento simbolico di 1,99€, necessario per garantire la dovuta tutela ai cortometraggi presentati. Sarà possibile votare il proprio film preferito, andando a decretare con le proprie visualizzazioni il vincitore del 10° Animare Cartoon Film Festival. Al più votato, oltre al premio economico garantito da Sedicicorto Forlì International Film Festival, verrà assegnato anche il Premio CineMini, che prevede la programmazione in sala a Il Cinemino.