Animals: il trailer con Holliday Grainger e Alia Shawkat

Animals è il nuovo film con protagoniste Alia Shawkat e Holliday Grainger di cui online è stato condiviso il trailer, in attesa del debutto previsto in streaming il 10 novembre.

Il filmato mostra la complicata vita di due amiche tra amori, ostacoli personali e professionali e tentativi di mettere a frutto il proprio talento.

Animals è stato scritto da Emma Jane Unsworth, adattando il proprio romanzo, ed è diretto da Sophie Hyde.

Al centro della trama c'è l'amicizia tra Laura (Holliday Grainger) e Tyler (Alia Shawkat), che si conoscono da oltre un decennio, mentre affrontano scelte difficili e rischiano di allontanarsi. Laura e Tyler trascorrono le loro giornate senza impegni e ubriacandosi, ma si rendono conto in modo diverso che il tempo sta passando. La notizia che la sorella maggiore di Laura sta per diventare una madre mentre la giovane non sta ottenendo successo nel campo della letteratura, la porta ad andare in cerca di nuove opportunità.

Animals ha debuttato al Sundance Film Festival nel 2019, ottenendo un'ottima accoglienza, e ha poi fatto parte del programma di numerosi appuntamenti cinematografici prestigiosi.