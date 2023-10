Anima gemella da stasera su Canale 5: trama della fiction con Daniele Liotti

Stasera in prima serata su Canale 5 va in onda Anima gemella: trama e cast della prima puntata della fiction con Daniele Liotti.

Stasera, 11 ottobre, in prima serata, alle 21:30 circa, su Canale 5 va in onda Anima gemella, la nuova serie che ci terrà compagnia per quattro settimane. La fiction, ambientata a Torino, ruota intorno al personaggio di Carlo, medico affascinante e di grande talento, che non ha ancora superato la morte della moglie Adele. Trama e cast di Anima gemella.

Anima gemella: Trama

Carlo, un medico affascinante e di grande talento che non ha ancora superato la morte della moglie Adele. Da medico, Carlo si è tormentato a lungo per non essere stato in grado di salvarla, ma, grazie alla vicinanza di Margherita sua collega all'ospedale e migliore amica di Adele, è riuscito a superare il suo lutto e ha deciso di voltare pagina, chiedendo a Margherita di sposarlo. Ma non appena prende questa decisione, l'arrivo di una nuova donna fa vacillare tutte le sue certezze: si tratta di Nina una truffatrice incasinata e generosa che si spaccia per medium grazie al suo grande talento nell'imitare le voci.

Puntata del'11 ottobre

Carlo e Nina si incontrano a casa della nonna di Margherita e Tommy, grande amico di Carlo, la contessa Ortensia, che vuole rievocare lo spirito del marito tramite Nina. Nel corso della finta seduta spiritica organizzata per raggirare la contessa, però, succede qualcosa di strano: Nina va in trance e pronuncia una frase che solo Adele avrebbe potuto dire a Carlo. È veramente lo spirito di Adele che vuole mettersi in contatto con il marito? E per dirgli cosa? O è solo un piano architettato da Nina, insieme alla sua amica Annabella, esperta hacker, per truffare anche lui?

Il Cast