Anima gemella stasera su Canale 5 con Daniele Liotti: trama e cast della puntata del 18 ottobre

Stasera, 18 ottobre, in prima serata, alle 21:30 circa, su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Anima gemella, la nuova serie che ci terrà compagnia per quattro settimane. La fiction, ambientata a Torino, ruota intorno al personaggio di Carlo, medico affascinante e di grande talento, che non ha ancora superato la morte della moglie Adele. Trama e cast di Anima gemella.

Anima gemella

Trama

Carlo, un medico affascinante e di grande talento che non ha ancora superato la morte della moglie Adele. Da medico, Carlo si è tormentato a lungo per non essere stato in grado di salvarla, ma, grazie alla vicinanza di Margherita sua collega all'ospedale e migliore amica di Adele, è riuscito a superare il suo lutto e ha deciso di voltare pagina, chiedendo a Margherita di sposarlo. Ma non appena prende questa decisione, l'arrivo di una nuova donna fa vacillare tutte le sue certezze: si tratta di Nina una truffatrice incasinata e generosa che si spaccia per medium grazie al suo grande talento nell'imitare le voci.

Puntata del 18 ottobre

Tra Carlo e Nina, inevitabilmente, comincia a svilupparsi un'attrazione. Tuttavia, Nina è ossessionata dalla presenza di Adele e desidera ardentemente tornare alla sua vecchia vita. Su consiglio dell'amica Annabella, scopre che Bosio, il magnate del cioccolato, sta organizzando una festa. Questo diventa un pretesto perfetto per infiltrarsi e truffare persone facoltose.

Nina non sa è che Margherita è la figlia di Bosio e che, durante l'evento, ufficializzerà il suo fidanzamento con Carlo. Delusa da questa rivelazione, Nina decide di porre fine definitivamente alla relazione con Carlo. Nonostante questo, il medico continua a cercarla nella speranza di ottenere risposte a tutti i misteri che stanno emergendo dopo la morte di Adele.

Il Cast