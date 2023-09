Angus Cloud: svelata la causa della morte dell'attore

La causa della morte dell'attore Angus Cloud è stata rivelata dal medico legale della contea di Alameda.

La star di Euphoria ha perso la vita a causa di un'overdose accidentale: nel suo corpo era presente un mix letale di metafentamine, fentanyl, cocaina e benzodiazepine.

L'addio all'attore

Locandina di Angus Cloud

Angus Cloud era stato trovato privo di vita nella casa della sua famiglia a Oakland, California, il 31 luglio. La sua famiglia aveva dichiarato fin da subito che il venticinquenne stava affrontando un periodo difficile a causa della morte del padre, avvenuta una settimana prima.

Il comunicato rilasciato poche ore dopo la morte aveva sottolineato: "Angus ha parlato apertamente della sua battaglia con la salute mentale e speriamo che la sua morte possa ricordare agli altri che non sono soli e non dovrebbero lottare restando nel proprio silenzio".

Euphoria: il tributo ad Angus Cloud aggiunto negli episodi su Max

Il comunicato aveva aggiunto: "Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo senso dell'umorismo, per la sua risata e per il suo amore nei confronti di tutti. Chiediamo che venga rispettata la nostra privacy mentre stiamo ancora affrontando questa perdita devastante".

Cloud ha recitato anche nei film North Hollywood, The Line e Scream 6.