Angus Cloud, il regista di Your Lucky Day: 'Ora il film non è più mio, è per lui'

Il regista di Your Lucky Day, uno degli ultimi film girati dall'attore, ha ricordato come ha scelto Angus Cloud e la sua esperienza sul set.

Uno degli ultimi progetti girati da Angus Cloud è Your Lucky Day e il regista Daniel Brown ha parlato dell'attore, a cui ha dedicato il film dopo la sua morte.

Sul grande schermo la star di Euphoria ha avuto la parte di Sterling, uno spacciatore che decide di uccidere un vincitore della lotteria che ha appena scoperto che il suo biglietto vale 156 milioni di dollari.

Il casting per il film

Brown ha ricordato come ha scelto il protagonista di Your Lucky Day dichiarando: "Avevo scritto la sceneggiatura e l'avevo condivisa con mia moglie. Mentre ero fuori città per delle riprese, lei aveva visto tutte le puntate di Euphoria e ha detto: 'Sai chi dovrebbe essere nel tuo film? Dovrebbe essere questo ragazzo, Angus Cloud'. Ma l'aveva chiamato Fezco".

Tra i due personaggi ci sono infatti dei punti in comune e il regista è stato felice dopo aver scoperto che l'attore era tra i nomi di chi aveva risposto ai casting call, provando tuttavia la sensazione che fosse l'unico adatto al ruolo.

Daniel ha spiegato che, nonostante le ovvie differenze tra Angus e il personaggio, quando ha visto l'audizione non aveva dubbi: "Altre persone stavano recitando, non saprei usare una parola migliore. Mentre nel caso di Angus sembrava qualcosa che avrebbe potuto dire realmente".

Angus Cloud: svelata la causa della morte dell'attore

L'esperienza sul set

Sul set Angus Cloud ha dato spazio al suo senso dell'umorismo e trascorreva il tempo libero con i membri della troupe, girando i suoi video, facendo battute e rilassandosi. Il filmmaker ha sottolineato: "Parliamo sempre del fatto che recitare richieda ascoltare. E penso che Angus lo abbia fatto meglio rispetto a chiunque altro io abbia mai visto".

Brown ha ammesso emozionato: "Immaginavo il futuro. Ho pensato che avremmo visto il film insieme e avrei detto ad Angus: 'Ehi, guarda quanto sei grandioso'. Speravo che gli avrebbe fatto ottenere più parti. Speravo di vederlo in altri progetti. Non realizzi un film perché nessuno lo guardi. Quindi ho tutta questa responsabilità legata al fatto che le persone lo guardino per lui. Speravo semplicemente che l'avrebbe amato. E speravo che sarebbe stato orgoglioso di se stesso. Ora non è più realmente mio, è per lui".