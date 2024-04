Angelina Mango: La noia è doppio disco di platino alla vigilia dell'Eurovision Song Contest 2024

Dopo il trionfo alla rassegna canora condotta da Amadeus, l'ascesa di Angelina Mango sembra inarrestabile. La cantante ha ottenuto un nuovo successo: La Noia, il brano con cui ha vinto Sanremo 2024, è stato certificato doppio disco di platino.

Verso l'Eurovision Song Contest 2024

Dal 7 all'11 maggio 2024 si terrà la 68ª edizione dell'Eurovision Song Contest, che quest'anno sarà ospitato dalla Malmö Arena a Malmö, in Svezia. L'Italia sarà rappresentata dall'ex Allieva di Amici di Maria De Filippi, la quale, grazie ai numeri raggiunti sulle piattaforme di streaming, può essere considerata una delle favorite alla vittoria finale.

Angelina Mango in testa nelle classifiche dello streaming

La cantautrice, stabile ai vertici delle classifiche, ha raccolto con La Noia oltre 89 milioni di stream audio e video, scalando le classifiche Viral su Spotify in 25 paesi europei diversi.

Nel frattempo, la cantante ha iniziato i pre-party che anticipano l'Eurovision Song Contest. Dopo il concerto a Madrid dello scorso 31 marzo, i prossimi Pre-Party ES2024 si terranno a Barcellona il 6 aprile, Londra il 7 aprile e Amsterdam il 13 aprile.

Angelina Mango con La noia è doppio disco di platino

Angelina Mango si esibirà sul palco della Malmö Arena il 9 maggio, durante la seconda semifinale, rappresentando l'Italia come quart'ultima a cantare. La nostra nazione è ammessa alla finale facendo parte del gruppo delle Big Five insieme a Francia, Germania, Regno Unito e Spagna.

Il tour estivo ed autunnale

Dopo la kermesse europea, per la vincitrice ddi Sanremo comincerà la stagione dei concerti, I live nei club in autunno saranno preceduti da alcuni appuntamenti nei principali festival estivi in Italia e in Europa.

La cantautrice si esibirà al Nameless Festival di Como (14 giugno), all'Isle of Wight Festival dell'Isola di Wight (22 giugno), al Castle On Air di Bellinzona (27 giugno), all'Ama Festival di Vicenza (13 luglio), all'Alguer Festival di Alghero (17 luglio) e al Piccolo Festival di Bagheria (Palermo - 2 agosto).

A ottobre comincerà il tour autunnale prodotto e organizzato da Live Nation che ha collezionato diversi sold out tra cui la prima data di Roma (11 ottobre), due delle date di Milano (17 aprile e 26 ottobre), Napoli (14 e 15 ottobre), Nonantola (MO, 19 ottobre) e Venaria Reale (TO, 24 ottobre).

Angelina Mango inoltre è attesa a Roma per la seconda data (12 ottobre), Molfetta (BA, 16 ottobre), Firenze (21 ottobre), Padova (22 ottobre) e per la terza data a Milano (27 ottobre) - porterà sul palco un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione personale e artistica