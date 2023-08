Angelina Jolie vs Brad Pitt: spunta una mail inviata dall'attrice all'ex marito nel 2021

Nell'ottobre 2021 Angelina Jolie ha venduto la sua quota di Miraval, l'azienda vinicola di famiglia acquistata insieme a Brad Pitt, e da allora ci sono state numerose discussioni riguardo alle questioni legali legate a questa sua scelta e alle conseguenze che entrambi sono stati costretti ad affrontare.

Durante il processo è emersa una email che la Jolie ha inviato a Pitt il 21 gennaio 2021: il documento è stato presentato come prova nella loro causa da 250 milioni di dollari. L'email in questione è stata ottenuta da Radar Online e in essa l'attrice esprime il suo desiderio di liberarsi della sua quota in Château Miraval.

Brad Pitt e Angelina Jolie in una scena di mr. and Mrs. Smith (2005)

Dopo aver specificato che è stata "una decisione dolorosa", la Jolie ha parlato delle speranze che aveva quando i due hanno acquistato la proprietà, che sarebbe dovuta essere il loro business di famiglia: "Principalmente è il luogo in cui abbiamo portato i gemelli e dove ci siamo sposati in memoria di mia madre. Un luogo che aveva la promessa di ciò che sarebbe potuto essere in futuro e dove pensavo che sarei invecchiata..."

"Ma è anche il luogo che segna l'inizio della fine della nostra famiglia, e un'attività commerciale centrata intorno all'alcol. Ho cercato di rimanere aperta all'attività, di vederla come qualcosa di positivo per la nostra famiglia, e quindi non mi sono allontanata. Avevo sperato che in qualche modo potesse diventare qualcosa che ci tenesse insieme."

By the Sea: Brad Pitt e Angelina Jolie in una scena del film

"Il sogno per l'attività e l'alcol è tuo e l'hai reso dolorosamente chiaro. Ti auguro il meglio per il futuro dell'azienda, e spero sinceramente che i bambini vedano Miraval in modo diverso quando saranno più grandi e ti facciano visita lì. Ma per me Miraval è morta nel settembre del 2016, e tutto ciò che ho visto negli anni seguenti, purtroppo, ha confermato ciò", ha concluso Angelina nella mail.