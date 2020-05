Angelina Jolie ricorda sua madre e quell'episodio che "la cambiò per sempre"

Angelina Jolie ha voluto ricordare sua madre Marcheline Bertrandt nel giorno della Festa della Mamma con un articolo sul New York Times: gli abbracci, le canzoni e quell'episodio che la cambiò per sempre.

Nel giorno della festa della mamma Angelina Jolie, che ha perso sua madre Marcheline Bertrand nel 2007 a causa di un tumore al seno, ha scritto un articolo sul New York Times al fine di celebrare lo spirito di sua madre e la forza di tutte le donne che ha incontrato nella sua vita: "Quando ci ripenso comprendo quanto la sua morte mi abbia cambiata. Quante cose siano cambiate dentro di me. Se perdi l'amore di una madre, il calore del suo abbraccio, è come se qualcuno ti strappasse di dosso una coperta che ti protegge."

"La Festa della Mamma è dura per chiunque abbia perso la propria, io ho perso mia madre all'età di trent'anni" ha scritto la Jolie sulle pagine del quotidiano il nove maggio. "Quando ripenso a quel momento posso vedere quanto la sua morte mi abbia cambiata. Non è stata una cosa improvvisa, ma mi ha smossa nel profondo." L'attrice ha parlato pubblicamente della madre in varie occasioni, elogiando il suo carattere e la sua forza d'animo.

Subito dopo la morte di Marcheline, per ricordarla, la star hollywoodiana si è fatta un piccolo tatuaggio sulla mano, conscia del fatto che i tatuaggi sulle mani svaniscono: "Avevano tutti l'impressione che fosse una piccola 'M', l'iniziale del suo nome, ma in realtà era una 'W' in onore di Winter, la canzone dei Rolling Stones che mi cantava continuamente quando ero piccola. Al verso 'voglio avvolgere il mio cappotto intorno a te' mi prendeva tra le braccia e mi stringeva forte."

Nella lettera, a proposito del tradimento del padre, Jon Voight, Angelina Jolie ha dichiarato: "Quando è morta mia nonna, mia madre è diventata profondamente triste e poco tempo dopo mio padre ebbe una relazione e quella cosa la cambiò completamente: diede alle fiamme il sogno di una vita familiare. In quel momento cambiarono anche le sue ambizioni professionali, il suo sogno di diventare un'attrice svanì quando si ritrovò a dover crescere due figli. Oggi, ascoltando Winter, mi rendo conto di quanto mia madre fosse sola ed impaurita, ma anche di quanto fosse determinata a lottare per assicurarsi che i suoi figli avessero una vita felice."