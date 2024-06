Angelina Jolie, Jon Voight elogia la figlia e la nipote Vivienne: "Sono davvero orgoglioso di loro"

Angelina Jolie e la figlia Vivienne Jolie hanno vinto pochi giorni fa il Tony Award per il miglior musical, grazie al lavoro nello spettacolo The Outsiders. Un riconoscimento che pare abbia addolcito anche Jon Voight, padre di Angelina Jolie, con la quale i rapporti sono da tempo molto tesi.

Candidato quattro volte al premio Oscar, con una vittoria all'attivo per Tornando a casa nel 1979, Jon Voight è uno degli attori maggiormente prolifici e pluripremiati di Hollywood, con quattro Golden Globe e un premio per la miglior interpretazione maschile al Festival di Cannes.

Orgoglio familiare

Intervistato da TMZ, Voight ha pubblicamente espresso elogi per figlia e nipoti, in particolare la più piccola Vivienne:"Sono molto orgoglioso di lei e sono davvero orgoglioso di Angie, perché cerca veramente di incoraggiare ciascuno dei bambini ad essere ciò che vogliono essere".

Primo piano di Angelina Jolie nel film Alice e Peter

"Sono sicuro che Angie abbia fatto la sua parte con gli attori ed è una grande regista" ha proseguito Voight "Vivienne ha letto il libro e poi è andata a vedere la versione teatrale pre-Broadway vicino a San Diego. Ci è andata quattro volte e ha detto 'Mamma, devi vederlo'. Angie era molto interessata, ha mostrato qualcosa di Vivienne che non aveva mai visto prima. I registi di questa pièce hanno detto che Vivienne ha talento, ha buon occhio per certe cose".

Nel corso degli anni, il rapporto tra Jon Voight e Angelina Jolie ha attraversato periodi molto burrascosi, durante i quali i due non si rivolgevano la parola. Jon Voight tradì la madre di Angelina Jolie, Marcheline Bertrand, avvenimento che provocò una frattura nel loro rapporto.

Nel 2002, l'attrice ammise di non parlare molto con il padre. Nonostante i rapporti siano migliorati nel corso degli anni, di recente Jon Voight ha criticato Angelina Jolie per i suoi post contro Israele sui social network, in cui accusa il governo israeliano di aver violato i diritti internazionali bombardando i civili. Accuse a cui Voight ha risposto definendole bugie:"L'esercito israeliano deve proteggere la sua terra" aveva dichiarato pubblicamente l'attore.