Angelina Jolie, Jon Voight attacca la figlia: 'Diffonde bugie sulla guerra tra Israele e Hamas'

Angelina Jolie ha attaccato pubblicamente sua figlia Angelina Jolie per le sue opinioni sulla guerra in Medio Oriente.

Jon Voight, il padre di Angelina Jolie, ha criticato le opinioni di sua figlia sulla guerra tra Israele e Hamas e l'ha accusata di diffondere "bugie" sui social media. La star hollywoodiana, ex inviata speciale dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, ha recentemente condiviso un post su Instagram in cui accusava Israele di "bombardare deliberatamente bambini, donne, famiglie, privi di cibo, medicinali e aiuti umanitari" in violazione del diritto internazionale.

In risposta, Voight, 84 anni, ha dichiarato di essere "deluso che mia figlia... non abbia comprensione dell'onore di Dio, della verità di Dio" attraverso un video condiviso su Twitter il 4 novembre, aggiungendo che il Governo Israeliano ha "il dovere di porteggere i suoi i cittadini e la sua terra."

Seduto davanti a una bandiera americana, Voight ha replicato alle "bugie" della figlia dichiarando: "Questa è una questione di distruggere la storia della terra di Dio, la Terra Santa, la terra degli Ebrei. Quello che sta accadendo rappresenta la giustizia per i figli di Dio della Terra Santa".

"L'esercito israeliano deve proteggere la loro terra e il loro popolo. Questa è guerra. Non sarà come pensa la sinistra, non si può essere civili in un momento come questo. Gli sciocchi dicono che Israele è il problema, dovreste guardare voi stessi e chiedervi: 'Chi sono io?' 'Che cosa sono io?' E chiedere a Dio chi vi sta mentendo perché, amici miei, coloro che capiscono la verità vedono la bugia", ha concluso Voight.