Angelina Jolie e Brad Pitt hanno divorziato: raggiunto l'accordo dopo otto anni di liti in tribunale

Dopo una battaglia legale durata oltre otto anni, Brad Pitt e Angelina Jolie hanno trovato un accordo per il divorzio. Secondo gli avvocati della Jolie, entrambe le parti avrebbero firmato l'accordo il 30 dicembre.

"Più di otto anni fa, Angelina Jolie ha chiesto il divorzio da Brad Pitt. Lei e i bambini hanno lasciato tutte le proprietà che avevano condiviso con Pitt e da quel momento si è concentrata sulla ricerca di pace e guarigione per la loro famiglia. Questa è solo una parte di un lungo processo iniziato otto anni fa. Francamente, Angelina è esausta, ma è sollevata che questa parte sia finita", ha detto ieri alla CNN l'avvocato dell'attrice, James Simon di Hersh Mannis.

Un divorzio tormentato

Angelina Jolie , Brad Pitt e la piccola Shiloh Nouvel

Angelina Jolie ha presentato richiesta di divorzio da Brad Pitt nel 2016, solo due anni dopo il loro lussuoso matrimonio. La coppia, che condivide sei figli, stava insieme da un decennio e aveva deciso di unirsi in matrimonio in una cerimonia privata tenutasi nella loro tenuta francese di Chateau Miraval nel 2014.

La durata del loro divorzio è dovuta a una serie di fattori, tra cui un controverso processo per l'affidamento dei figli, le conseguenze di una disputa del 2016 su un aereo privato e una complicata controversia legale relativa alla vendita da parte di Jolie della sua partecipazione in Château Miraval, l'azienda vinicola francese che possedevano in comproprietà.

I dettagli sulle circostanze dell'incidente aereo del 2016 sono emersi nell'agosto 2022, quando un rapporto dell'FBI volutamente oscurato, fornito alla CNN da una fonte dell'epoca, ha rivelato che Jolie aveva accusato Pitt di averla aggredita fisicamente e di aver abusato verbalmente dei loro figli mentre erano a bordo di un jet privato in viaggio dalla Francia verso gli Stati Uniti.

Brad Pitt non fu mai arrestato o accusato di alcun crimine, secondo una dichiarazione dell'FBI dell'epoca, ma pochi giorni dopo l'incidente Angelina Jolie presentò la sua richiesta di divorzio, citando differenze inconciliabili.

Angelina Jolie e Brad Pitt, la favola di Hollywood in cinque capitoli

La battaglia legale

Brad Pitt e Angelina Jolie in una scena di mr. and Mrs. Smith (2005)

Nella richiesta di divorzio, Angelina Jolie ha fatto richiesta di avere la custodia unica dei figli minori della coppia - Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e i gemelli Knox e Vivienne, con diritto di visita per Brad Pitt, che avrebbe mantenuto la custodia legale congiunta. Ai due attori lo scioglimento dello status matrimoniale è stato concesso solo nel 2019.

In un'intervista con Vogue India l'anno successivo, Jolie disse di essersi separata da Pitt per il benessere della sua famiglia.

"È stata la decisione giusta. Continuo a concentrarmi sulla loro guarigione", spiegò. "Sono sei giovani molto coraggiosi e molto forti".

L'azienda vinicola francese di cui un tempo erano comproprietari è diventata da allora il centro di una faida legale controversa e in corso, derivante dalla vendita della sua quota da parte di Jolie nel 2021 che Pitt da allora ha affermato fosse illegale.